Ben Bu Cihana Sığmazam 48. bölüm izle: Cezayir’in sadık dostu geliyor! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle

İyice çaresiz kalan Malkaralı sahip olduğu bütün parasını Gedik Ali'ye vererek ondan adam alır ve Cezayir'e saldırmak için hazırlanmaya başlar.

Ancak Cezayir'in Malkaralı'dan farklı olarak onun için canını verecek kadar sadık bir dostu vardır; Emir Gardaşov.