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Haberler Fotohaber Ben Bu Cihana Sığmazam 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 23:37

Ben Bu Cihana Sığmazam 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 56. Bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. ATV ekranlarında salı akşamları yayımlanan dizi son olarak 55. bölümü ile ekrana gelmişti. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ozan Akbaba'nın yer aldığı projenin son bölümünde Cezayir ve Atakan, Onbeşli'nin intikamını almak için Koslu'yla Tazıyev'in peşine düşmüştü. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanına dair tüm merak edilenler...

Ben Bu Cihana Sığmazam 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yayınlanan son bölümde yaşanan heyecan dolu kapanışın ardından merak edilmeye başladı. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam 56. Bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler…

Ben Bu Cihana Sığmazam 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 55. BÖLÜM KONUSU

Cezayir ve Atakan, Onbeşli'nin intikamını almak için Koslu'yla Tazıyev'in peşine düşerler. Atakan, Koslu'nun kaldığı binaya bir ekip gönderir fakat Koslu kaçmayı başararak Erman'dan yardım ister.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Erman onu saklamayı kabul eder. Çünkü Cezayir'i hayatından tamamen çıkaracak bir planın peşindedir. Öte yandan Atakan kendisine bağlı bir ekiple Erman'ın evine giderek Tazıyev'i Bosna Savaşı'ndaki suçları nedeniyle tutuklar.

Ben Bu Cihana Sığmazam 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Amacı onu mahkemede yargılatmaktır. Cezayir bunu pek doğru bulmasa da kabul etmek zorunda kalır. O sırada Vedat, Erman'ın bile haberi olmadığı başka bir plan peşindedir; Leyla'yı uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle cezaevine yollayacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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