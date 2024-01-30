Giriş Tarihi: 30.01.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
23:37
Ben Bu Cihana Sığmazam 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Ben Bu Cihana Sığmazam 56. Bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. ATV ekranlarında salı akşamları yayımlanan dizi son olarak 55. bölümü ile ekrana gelmişti. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ozan Akbaba'nın yer aldığı projenin son bölümünde Cezayir ve Atakan, Onbeşli'nin intikamını almak için Koslu'yla Tazıyev'in peşine düşmüştü. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanına dair tüm merak edilenler...