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Haberler Fotohaber Benzin istasyonlarında son durum: 5 Temmuz 2023 akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 10:43

Benzin istasyonlarında son durum: 5 Temmuz 2023 akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

Benzin fiyatları araç sahipleri tarafından güncel olarak takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatı 2,11 TL'lik zam haberiyle gündeme gelmişti. Vatandaşlar, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, motorine zam gelecek mi gibi sorularla akaryakıt fiyatları hakkında araştırmaları hızlandırdı. Brent petroldeki artışın yurt içi ve uluslararası piyasalarda benzin istasyonlarına nasıl yansıyacağı merak edilirken, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi gibi sorular yanıt arıyor. İşte 5 Temmuz 2023 güncel motorin fiyatları

Benzin istasyonlarında son durum: 5 Temmuz 2023 akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

Benzin ve motorin fiyatları zam ve indirim gelişmeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz gün gözlemlenen benzin zammının akabinde motorine de zam geleceği iddiası gündeme geldi. Bunun üzerine vatandaşlar bugün benzinin litresi kaç TL, motorine zam geldi mi gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. Peki, akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, benzinin litre fiyatı kaç TL? İşte benzin istasyonlarındaki son durum ve güncel akaryakıt fiyatları

Benzin istasyonlarında son durum: 5 Temmuz 2023 akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Benzinin litre fiyatına geçtiğimiz günlerde 2,11 TL zam geldi. Motorin fiyatlarında ise bir artış gözlemlenmedi.

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Benzin istasyonlarında son durum: 5 Temmuz 2023 akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 5 Temmuz 2023 tarihinde benzin istasyonlarındaki güncel durum:

Benzin istasyonlarında son durum: 5 Temmuz 2023 akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 23,93 TL
Ankara 24,37 TL
İzmir 24,55 TL

Benzin istasyonlarında son durum: 5 Temmuz 2023 akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 26,24 TL
Ankara 26,69 TL
İzmir 26,79 TL

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