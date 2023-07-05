Giriş Tarihi: 05.07.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 10:43

Benzin istasyonlarında son durum: 5 Temmuz 2023 akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi?

Benzin fiyatları araç sahipleri tarafından güncel olarak takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatı 2,11 TL'lik zam haberiyle gündeme gelmişti. Vatandaşlar, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, motorine zam gelecek mi gibi sorularla akaryakıt fiyatları hakkında araştırmaları hızlandırdı. Brent petroldeki artışın yurt içi ve uluslararası piyasalarda benzin istasyonlarına nasıl yansıyacağı merak edilirken, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, zam geldi mi gibi sorular yanıt arıyor. İşte 5 Temmuz 2023 güncel motorin fiyatları…