Berat Kandili Nedir? Berat Kandili Önemi, Anlamı ve Faziletleri

Giriş Tarihi: 15.01.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
14:43
Berat Kandili, İslam kültüründe önemli bir dini gecedir. İslam takvimine göre Şaban ayının 14. gecesine denk gelen kandile adını veren "Berat" kelimesi Arapça kökenli olup, "temize çıkmak", "afla kurtulmak" anlamına gelir. Bu gecede, Müslümanlar Allah'a tövbe eder, günahlarından arınma ve bağışlanma dileklerini sunarlar. Bu kıymetli gece, Berat Kandili nedir, neden önemli gibi sorularla incelenmektedir. İşte bu gecenin önemi, anlamı ve faziletleri.