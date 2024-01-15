Berat Kandili Nedir? Berat Kandili Önemi, Anlamı ve Faziletleri

Berat Kandili Nedir?



Berat Kandili, Hicri takvime göre Şaban ayının 14. gecesidir. İslam inancına göre, bu gecede Allah'ın rahmeti ve mağfireti kullarına bol bol ihsan edilir. Bu nedenle, Berat Kandili, Müslümanlar için önemli bir gecedir.

Berat Kandili, "beraet" kelimesinden gelir. Beraet, "temiz olmak, aklanma, günahlardan temize çıkma" anlamına gelir. Her ne kadar İslam dünyasında genel olarak Berat Kandili'nin önemi kabul edilse de bu gecenin özel ibadet biçimleri farklı kültürler ve mezhepler arasında değişebilir.