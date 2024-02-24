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Giriş Tarihi: 24.02.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 07:53

Berat Kandili’nde okunacak sureler ve dualar 24 Şubat 2024: Berat Kandili’nde Kuran'dan hangi sureler ve dualar okunmalı?

Bu yıl 24 Şubat 2024 Cumartesi günü bugün idrak edilecek olan Berat Kandili, İslam alemi açısından büyük önem taşır. Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınma ve günahlardan arınma imkanı sunar. Bu kıymetli geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureleri araştırıyor. Berat Kandili'nde Kur'andan hangi sureler okunur öğrenmek isteyenler için Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler listelendi. İşte Berat Gecesi duası okunuşu ve anlamı!

Berat Kandili’nde okunacak sureler ve dualar 24 Şubat 2024: Berat Kandili’nde Kuran’dan hangi sureler ve dualar okunmalı?

Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Ellerin semaya açılacağı, duaların edileceği, ibadetlerle geçecek olan bu mübarek gecede Kur'andan sureler okunacak. Berat Gecesi duası okunuşu ve anlamı araştırılıyor. Bu anlam dolu gecede Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli, Kur'an-ı Kerim okunması tavsiye edilir. Peki, Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, Berat Gecesi ibadetleri.

Berat Kandili’nde okunacak sureler ve dualar 24 Şubat 2024: Berat Kandili’nde Kuran’dan hangi sureler ve dualar okunmalı?

2024 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek Berat Kandili ayın 14. Gününü 15. Gününe bağlayan gece olarak ifade ediliyor.

Bu yıl Berat Gecesi 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak ediliyor.

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Berat Kandili’nde okunacak sureler ve dualar 24 Şubat 2024: Berat Kandili’nde Kuran’dan hangi sureler ve dualar okunmalı?

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK SURELER
Şa'ban-ı şerîfin onbeşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üçkere Yasin sûresi ve her birinin sonunda aşağıdaki Berât duâsı okunmalıdır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah'ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.

Berat Kandili’nde okunacak sureler ve dualar 24 Şubat 2024: Berat Kandili’nde Kuran’dan hangi sureler ve dualar okunmalı?

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz'da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.

Berat Kandili’nde okunacak sureler ve dualar 24 Şubat 2024: Berat Kandili’nde Kuran’dan hangi sureler ve dualar okunmalı?

Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39)

İlahî! "Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır" (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

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