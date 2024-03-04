Bergen kimdir, gerçek adı nedir, neden ve ne zaman öldü, mezarı nerede? İşte, Bergen’in biyografisi ve yaşamı

1982'de "Şikayetim Var" albümünü müzikseverlerle buluştu. Sahne adını, Norveç'in "Bergen" şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, bir süre Grup Lokomotif orkestrasıyla sahne aldı.

Ünlü isim, dayısının oğlu Göksel Çakır ile 1977'de Mersin'de evlendi ancak 4 yıl evli kaldığı ilk eşinden 1981'de ayrıldı. Yeteneğiyle yavaş yavaş adını duyuran ve sahnelerin aranan ismi haline gelen Bergen, çalışmak üzere Ankara'dan Adana'ya gitti.

Sanatçı, Adana'da tanıştığı Halis Serbes'le bir yıl sonra nikah kıydı fakat nikahın sahte, Serbes'in de evli ve üç çocuklu olduğunu öğrendi. Serbes'in birçok kez şiddet uygulaması ve aralarında yaşanan problemler dolayısıyla Adana'dan Ankara'ya dönen Bergen, yeniden gece kulüplerinde sahne aldı.