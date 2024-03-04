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Giriş Tarihi: 04.03.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 13:23

Bergen kimdir, gerçek adı nedir, neden ve ne zaman öldü, mezarı nerede? İşte, Bergen'in biyografisi ve yaşamı

Bergen'in ölümünün üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen acılı hikayesi ve şarkıları ile hala konuşulmaya devam ediyor. Acıların kadını olarak anılan ünlü sanatçı Bergen kısa ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdırdı. Hayatı filmlere konu alan ünlü sanatçı hakkında birçok konu merak ediliyor. Peki, Bergen kimdir, gerçek adı nedir, neden ve ne zaman öldü, mezarı nerede? İşte, biyografisi ve yaşamı...

Bergen kimdir, gerçek adı nedir, neden ve ne zaman öldü, mezarı nerede? İşte, Bergen’in biyografisi ve yaşamı

Müzik dünyasında bir döneme damga vuran isimlerinden Bergen'in hayatı ve yaşamı merak ediliyor. Trajik hayatı 2022 yılında filmlere konu olan sanatçının ölümünden sonra dahi şarkıları çıkmaya devam etti. Peki, Bergen kimdir, gerçek adı ne, nereli, neden öldü?

Bergen kimdir, gerçek adı nedir, neden ve ne zaman öldü, mezarı nerede? İşte, Bergen’in biyografisi ve yaşamı

BERGEN KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan ünlü şarkıcı, 16 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti. İlk öğretimini Yenimahalle Yunus Emre İlkokulunda tamamlayan Bergen, okulda mandolin çalarak, şarkı söylüyordu. Bergen'in müziğe yeteneğini fark eden öğretmenleri, mezun olduktan sonra ünlü ismi konservatuvar okumaya teşvik etti.

Ankara Devlet Konservatuvarının sınavlarına girerek, piyano bölümünü birincilikle kazanan sanatçı, ilk iki yıl piyano ve viyolonsel eğitimi aldı. Sanatçı, maddi imkansızlıklar sonucu okula devam edemedi, yaşını büyüterek bir süre PTT'de çalıştı.

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Bergen kimdir, gerçek adı nedir, neden ve ne zaman öldü, mezarı nerede? İşte, Bergen’in biyografisi ve yaşamı

Resmi kayıtlara ve mezar taşına doğum tarihi 1958 olarak geçen Bergen, 1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak "Batsın Bu Dünya"yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

Bergen kimdir, gerçek adı nedir, neden ve ne zaman öldü, mezarı nerede? İşte, Bergen’in biyografisi ve yaşamı

1982'de "Şikayetim Var" albümünü müzikseverlerle buluştu. Sahne adını, Norveç'in "Bergen" şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, bir süre Grup Lokomotif orkestrasıyla sahne aldı.

Ünlü isim, dayısının oğlu Göksel Çakır ile 1977'de Mersin'de evlendi ancak 4 yıl evli kaldığı ilk eşinden 1981'de ayrıldı. Yeteneğiyle yavaş yavaş adını duyuran ve sahnelerin aranan ismi haline gelen Bergen, çalışmak üzere Ankara'dan Adana'ya gitti.

Sanatçı, Adana'da tanıştığı Halis Serbes'le bir yıl sonra nikah kıydı fakat nikahın sahte, Serbes'in de evli ve üç çocuklu olduğunu öğrendi. Serbes'in birçok kez şiddet uygulaması ve aralarında yaşanan problemler dolayısıyla Adana'dan Ankara'ya dönen Bergen, yeniden gece kulüplerinde sahne aldı.

Bergen kimdir, gerçek adı nedir, neden ve ne zaman öldü, mezarı nerede? İşte, Bergen’in biyografisi ve yaşamı

Bergen, 1979'da Ankara Başkent Gazinosu'nda Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses ve Müjde Ar'ın bulunduğu kadroda uvertür sanatçı olarak sahne çıkmaya başladı, 1982'de ise Atlas Plak imzalı "Şikayetim Var" kasetini müzikseverlerle buluşturdu.

Halil Serbes'in kendisine uyguladığı şiddete rağmen aşık olduğunu söyleyerek, 9 Ocak 1982'de resmi nikahla evlenen Bergen, aynı yıl 31 Ekim'de İzmir'de çalışırken eşinin azmettirmesi sonucu kezzap saldırısına uğradı. Sanatçı, saldırıda tek gözünü kaybetti, vücudunun büyük bir kısmı da yandı.

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