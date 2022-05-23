Berlin Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğunun tarihinde imzaladığı önemli antlaşmalar arasında yer almaktadır. Gerileme döneminde imzalanan bir antlaşma olmasının yanında son zamanlarda çok fazla araştırıldığı bilinmektedir. Berlin Antlaşması maddeleri, Berlin Antlaşması sonuçları, nedeni, tarafları, tarihi ve önemi gibi konuları detaylarda bulabilirsiniz. Berlin antlaşmasının en önemli özellikleri arasında çok fazla muhatabı olması ve bazı ülkelerin bağımsızlıklarını ilan etmesi ile sonuçlanmasıdır.