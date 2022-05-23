Berlin Antlaşması Maddeleri - Berlin Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Berlin Antlaşması ile birlikte tarihte önemli gelişmeler olduğu biliniyor. Özellikle azınlık ve kazanç konusu üzerinde çok fazla detayı bulunmaktadır. Tarihte önemli bir yere sahip olmasının ana kaynağı olarak da bunlar gösterilmektedir. 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan bu anlaşmanın çok fazla devleti bağlayıcı yönü vardır. 93 Harbi sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması Maddeleri, tarafları, tarihi, önemi, nedeni ve sonuçları ile ilgili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.