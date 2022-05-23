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Haberler Fotohaber Berlin Antlaşması Maddeleri - Berlin Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi
Giriş Tarihi: 23.05.2022 17:07 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 17:07

Berlin Antlaşması Maddeleri - Berlin Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Berlin Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğunun tarihinde imzaladığı önemli antlaşmalar arasında yer almaktadır. Gerileme döneminde imzalanan bir antlaşma olmasının yanında son zamanlarda çok fazla araştırıldığı bilinmektedir. Berlin Antlaşması maddeleri, Berlin Antlaşması sonuçları, nedeni, tarafları, tarihi ve önemi gibi konuları detaylarda bulabilirsiniz. Berlin antlaşmasının en önemli özellikleri arasında çok fazla muhatabı olması ve bazı ülkelerin bağımsızlıklarını ilan etmesi ile sonuçlanmasıdır.

Berlin Antlaşması Maddeleri - Berlin Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Berlin Antlaşması ile birlikte tarihte önemli gelişmeler olduğu biliniyor. Özellikle azınlık ve kazanç konusu üzerinde çok fazla detayı bulunmaktadır. Tarihte önemli bir yere sahip olmasının ana kaynağı olarak da bunlar gösterilmektedir. 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan bu anlaşmanın çok fazla devleti bağlayıcı yönü vardır. 93 Harbi sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması Maddeleri, tarafları, tarihi, önemi, nedeni ve sonuçları ile ilgili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Berlin Antlaşması Maddeleri - Berlin Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Berlin Antlaşması Maddeleri

1878 Berlin antlaşması maddeleri şu şekilde ifade edilmektedir;

  • Romanya, Sırbistan, Karadağ bağımsızlığını ilan etmiştir.
  • Bosna Hersek yönetimi bir süreliğine Avusturya'ya verilmiştir.
  • Bulgaristan'ın sınırları küçültülerek 3 bölgeye ayrılmış, Osmanlı Devletine vergi veren bir prenslik olarak özerk hale getirilmiştir.
  • Doğubeyazıt Osmanlı İmparatorluğuna bırakılmıştır.
  • Batum, Kars, Ardahan Rusya devletine bırakılmıştır.
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Berlin Antlaşması Maddeleri - Berlin Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Berlin Antlaşması İle Bağımsız Olan Ülkeler

Berlin Antlaşması ile birlikte Sırbistan, Romanya ve Karadağ tamamen bağımsız devlet konumuna gelmiştir. Balkanlarda yer alan bu devletler Osmanlı toprağı olarak sayılıyordu.

Berlin Antlaşması Maddeleri - Berlin Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Berlin antlaşması sonuçları itibari ile dikkat çeken antlaşmalardan biridir. 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan bu antlaşma, çok fazla devleti muhatap almaktadır. Rusça, Almanca, Türkçe ve İngilizce olarak kaleme alınmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Rum diplomat tarafından temsil edilmiştir. Rusya ve Osmanlı arasında uzun süren savaşlar arasında yer alan 93 Harbi sonuçlarından biridir. Osmanlı bu anlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır.

Berlin Antlaşması Maddeleri - Berlin Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Süreçten İngilizler son derece hoşnutsuz olmuştur. Rusların Balkan hakimiyeti olması İngilizler tarafından onaylanmıyordu. Berlin Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğunun da çıkarlarına ters bir anlaşmadır. Ruslar tarafından dayatılan bu antlaşma Osmanlı ve Ruslar tarafından reddedildi.

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