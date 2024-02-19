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Haberler Fotohaber Beşiktaş-Konyaspor maçı canlı anlatım | Süper Lig Beşiktaş Konyaspor maçı canlı takip et
Giriş Tarihi: 19.02.2024 19:41 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 19:41

Beşiktaş-Konyaspor maçı canlı anlatım | Süper Lig Beşiktaş Konyaspor maçı canlı takip et

Süper Lig'in 26. Hafta maçları kapsamında Beşiktaş, Konyaspor'u sahasında konuk ediyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler Beşiktaş-Konyaspor maçı canlı anlatım şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte maça ilişkin detaylar.

Beşiktaş-Konyaspor maçı canlı anlatım | Süper Lig Beşiktaş Konyaspor maçı canlı takip et

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. Haftasında Konyaspor'la kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler yoğun olarak Beşiktaş-Konyaspor maçı canlı anlatım şeklinde araştırmalar yapıyor.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI TAKİP ET

Süper Lig Beşiktaş-Konyaspor maçı canlı izle linki ve tüm detaylar şöyle;

Beşiktaş-Konyaspor maçı canlı anlatım | Süper Lig Beşiktaş Konyaspor maçı canlı takip et

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 19 Şubat günü oynanacak.

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Beşiktaş-Konyaspor maçı canlı anlatım | Süper Lig Beşiktaş Konyaspor maçı canlı takip et

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadelenin santrası saat 20:00'de yapılacak.

Beşiktaş-Konyaspor maçı canlı anlatım | Süper Lig Beşiktaş Konyaspor maçı canlı takip et

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ XI: Mert, Onur, Necip, Omar, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih

KONYASPOR XI: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Prip, Cicaldau, Ethemi, Sokol

Beşiktaş-Konyaspor maçı canlı anlatım | Süper Lig Beşiktaş Konyaspor maçı canlı takip et

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Aşağıdaki linkle maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

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