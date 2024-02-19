Beşiktaş-Konyaspor maçı canlı anlatım | Süper Lig Beşiktaş Konyaspor maçı canlı takip et

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. Haftasında Konyaspor'la kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler yoğun olarak Beşiktaş-Konyaspor maçı canlı anlatım şeklinde araştırmalar yapıyor. BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI TAKİP ET Süper Lig Beşiktaş-Konyaspor maçı canlı izle linki ve tüm detaylar şöyle; BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Karşılaşma 19 Şubat günü oynanacak. BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? Mücadelenin santrası saat 20:00'de yapılacak. BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER BEŞİKTAŞ XI: Mert, Onur, Necip, Omar, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih KONYASPOR XI: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Prip, Cicaldau, Ethemi, Sokol BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM Aşağıdaki linkle maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.