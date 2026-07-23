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Haberler Fotohaber Beşiktaş - Midtjylland Maç Sonu: Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti, hangi takım galip oldu?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 23:12

Beşiktaş - Midtjylland Maç Sonu: Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti, hangi takım galip oldu?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland'ı sahasında konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve sporseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği kritik mücadelenin sonucu ön plana çıktı. Futbolseverler "Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti, hangi takım galip oldu?" soruları merakla araştırıyor. İşte detaylar...

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Beşiktaş - Midtjylland Maç Sonu: Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti, hangi takım galip oldu?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya geldi. Milyonlarca siyah-beyazlı taraftarın ekran başında ve stadyumda takip ettiği mücadelede galibiyet durumu ön plana çıktı. Böylece Beşiktaş - Midtjylland maçı sonucu açıklandı.

Beşiktaş - Midtjylland Maç Sonu: Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti, hangi takım galip oldu?

UEFA AVRUPA LİGİ 2. ÖN ELEME TURU BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI TAMAMLANDI!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile Midtjylland arasında oynanan ilk karşılaşma, 23 Temmuz Perşembe günü, saat 21.00'de başladı.

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Beşiktaş - Midtjylland Maç Sonu: Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti, hangi takım galip oldu?

BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, HANGİ TAKIM GALİP OLDU?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı siyah-beyazlı takım 1-0 kazandı. Kartal'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

Beşiktaş - Midtjylland Maç Sonu: Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti, hangi takım galip oldu?

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland'ı iki maç sonunda mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde, 3. ön eleme turunda Hradec Kralove ile Tromso arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, bu turu da geçerek Avrupa kupalarında grup aşamasına kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefleyecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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