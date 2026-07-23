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Beşiktaş - Midtjylland Maç Sonu: Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti, hangi takım galip oldu?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 23:12
Beşiktaş - Midtjylland Maç Sonu: Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti, hangi takım galip oldu?
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland'ı sahasında konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve sporseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği kritik mücadelenin sonucu ön plana çıktı. Futbolseverler "Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti, hangi takım galip oldu?" soruları merakla araştırıyor. İşte detaylar...