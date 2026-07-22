Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi ön eleme turu maçı!

Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda FC Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, rövanş öncesi sahasında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın yayın saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alırken, maçla ilgili tüm ayrıntılar belli oldu.