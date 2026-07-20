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Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu
Giriş Tarihi: 20.07.2026 15:49
Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu
Siyah-beyazlı temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk mücadelesinde Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev mücadele öncesinde maçın yayın günü, saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, "Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...