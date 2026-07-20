Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ekran başındaki milyonlarca futbolseverin en çok merak ettiği konulardan biri de yayıncı kuruluşun hangisi olduğu. Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki bu heyecan dolu 90 dakika S Sport Plus ekranlarından saat 21.00 ile canlı olarak yayınlanacak.