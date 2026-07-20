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Haberler Fotohaber Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu
Giriş Tarihi: 20.07.2026 15:49

Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

Siyah-beyazlı temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk mücadelesinde Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev mücadele öncesinde maçın yayın günü, saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, "Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

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Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa arenasındaki yolculuğuna Danimarka ekibi Midtjylland karşısında devam ediyor. Taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrılarak avantajı kapmak istiyor. Bçylece Kara Kartal, Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının önünde avantajlı bir skor arayacak. Beşiktaş - Midtjylland maçı, futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Temsilcimizin Avrupa Kupalarındaki bu sezonki ilk ciddi sınavı olan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşması, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak. İstanbul'da, siyah-beyazlı taraftarların tribünleri tamamen doldurmasının beklendiği bu kritik mücadelede ilk düdük saat 21.00'de çalacak.

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Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ekran başındaki milyonlarca futbolseverin en çok merak ettiği konulardan biri de yayıncı kuruluşun hangisi olduğu. Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki bu heyecan dolu 90 dakika S Sport Plus ekranlarından saat 21.00 ile canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ 2. ÖN ELEME TURU MAÇI BİLET FİYATLARI NASIL?

Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

DANİMARKA'DAKİ RÖVANŞ RANDEVUSUNUN TARİHİ NETLEŞTİ

İki ayaklı eleme turlarında ilk maçta alınacak skor kadar, deplasmandaki ikinci müsabakanın stratejisi de büyük önem arz ediyor. İstanbul'daki ilk 90 dakikanın hemen ardından, bu eşleşmenin rövanş mücadelesi 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. İki maçın sonunda toplam skorda üstünlük sağlayan taraf, adını bir üst tura yazdırarak UEFA Avrupa Ligi yolculuğuna devam edecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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