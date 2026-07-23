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Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu
Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:10
Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Avrupa mesaisine başlıyor. Siyah-beyazlı ekip, Danimarka temsilcisi Midtjylland karşısında avantajlı bir skor alarak tur kapısını aralamayı hedeflerken, futbolseverler maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Beşiktaş-Midtjylland maçı hangi kanalda?