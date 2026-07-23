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Haberler Fotohaber Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu
Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:10

Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Avrupa mesaisine başlıyor. Siyah-beyazlı ekip, Danimarka temsilcisi Midtjylland karşısında avantajlı bir skor alarak tur kapısını aralamayı hedeflerken, futbolseverler maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Beşiktaş-Midtjylland maçı hangi kanalda?

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Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın Midtjylland ile oynayacağı 2. ön eleme turu karşılaşması için geri sayım başladı. Siyah-beyazlıların Avrupa yolculuğundaki kritik mücadelenin ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile Midtjylland arasında oynanacak ilk karşılaşma, 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

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Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile Midtjylland arasında oynanacak ilk mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland'ı iki maç sonunda mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde, 3. ön eleme turunda Hradec Kralove ile Tromso arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, bu turu da geçerek Avrupa kupalarında grup aşamasına kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefleyecek.

Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

BEŞİKTAŞ ELENİRSE YOLUNA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURUNDAN DEVAM EDECEK!

Beşiktaş, Midtjylland'a elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Beşiktaş elenmesi halinde Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Bohemian-Ballkani maçının galibi ile eşleşecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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