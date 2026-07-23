Beşiktaş-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın Midtjylland ile oynayacağı 2. ön eleme turu karşılaşması için geri sayım başladı. Siyah-beyazlıların Avrupa yolculuğundaki kritik mücadelenin ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.