Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kara Kartal’ın Avrupa mesaisi başlıyor

KRİTİK MÜCADELE ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ekran başındaki milyonlarca futbolseverin en çok merak ettiği konulardan biri de yayıncı kuruluşun hangisi olduğu. Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki bu heyecan dolu 90 dakika için henüz yayıncı kuruluş netleşmedi.