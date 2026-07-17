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Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kara Kartal’ın Avrupa mesaisi başlıyor
Giriş Tarihi: 17.07.2026 21:28
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 21:30
Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kara Kartal’ın Avrupa mesaisi başlıyor
Siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk mücadelesinde Danimarka ekibi Midtjylland'ı kendi evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği kritik Beşiktaş - Midtjylland maçı canlı yayın bilgileri, karşılaşmanın başlama saati ve tüm teknik detaylar gündemdeki yerini aldı.