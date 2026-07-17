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Haberler Fotohaber Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kara Kartal’ın Avrupa mesaisi başlıyor
Giriş Tarihi: 17.07.2026 21:28 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 21:30

Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kara Kartal’ın Avrupa mesaisi başlıyor

Siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk mücadelesinde Danimarka ekibi Midtjylland'ı kendi evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği kritik Beşiktaş - Midtjylland maçı canlı yayın bilgileri, karşılaşmanın başlama saati ve tüm teknik detaylar gündemdeki yerini aldı.

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Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kara Kartal’ın Avrupa mesaisi başlıyor

Avrupa arenasındaki güçlü yürüyüşünü sürdürmek isteyen Kara Kartal, Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının önünde avantajlı bir skor arayacak. Yeni transferleri ve güncellenen teknik kadrosuyla sezona iddialı giren İstanbul ekibinin bu zorlu eleme randevusu, çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kara Kartal’ın Avrupa mesaisi başlıyor

BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Temsilcimizin Avrupa Kupalarındaki bu sezonki ilk ciddi sınavı olan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşması, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak. İstanbul'da, siyah-beyazlı taraftarların tribünleri tamamen doldurmasının beklendiği bu kritik mücadelede ilk düdük saat 21.00'de çalacak.

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Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kara Kartal’ın Avrupa mesaisi başlıyor

KRİTİK MÜCADELE ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ekran başındaki milyonlarca futbolseverin en çok merak ettiği konulardan biri de yayıncı kuruluşun hangisi olduğu. Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki bu heyecan dolu 90 dakika için henüz yayıncı kuruluş netleşmedi.

Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kara Kartal’ın Avrupa mesaisi başlıyor

DANİMARKA'DAKİ RÖVANŞ RANDEVUSUNUN TARİHİ NETLEŞTİ

İki ayaklı eleme turlarında ilk maçta alınacak skor kadar, deplasmandaki ikinci müsabakanın stratejisi de büyük önem arz ediyor. İstanbul'daki ilk 90 dakikanın hemen ardından, bu eşleşmenin rövanş mücadelesi 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. İki maçın sonunda toplam skorda üstünlük sağlayan taraf, adını bir üst tura yazdırarak UEFA Avrupa Ligi yolculuğuna devam edecek.

Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kara Kartal’ın Avrupa mesaisi başlıyor
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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