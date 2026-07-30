Beşiktaş nasıl tur atlar? Turu geçerse Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? (UEFA Avrupa Ligi)

Galibiyet ve Beraberlik: Beşiktaş'ın sahadan elde edeceği her türlü galibiyet veya beraberlik (0-0, 1-1, 2-2 vb.) temsilcimizi doğrudan bir üst tura taşıyacak.

Tek Farklı Mağlubiyet: Midtjylland'ın maçı tek farklı üstünlükle (1-0, 2-1, 3-2 gibi) tamamlaması durumunda karşılaşma 15'er dakikalık iki uzatma devresine taşınacak. Eşitlik bozulmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

İki ve Üstü Farklı Mağlubiyet: Danimarka temsilcisinin 2 veya daha fazla farklı galibiyeti halinde Beşiktaş turnuvaya veda edecek.