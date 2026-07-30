Haberler
Fotohaber
Yaşam
Beşiktaş nasıl tur atlar? Turu geçerse Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? (UEFA Avrupa Ligi)
Giriş Tarihi: 30.07.2026 18:23
Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 18:25
Beşiktaş nasıl tur atlar? Turu geçerse Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? (UEFA Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmayı İstanbul'da 1-0 kazanan siyah-beyazlı temsilcimiz, MCH Arena'da turun kapısını aralamak istiyor. Peki, Beşiktaş nasıl tur atlar ve turu geçmesi halinde bir sonraki rakibi kim olacak? İşte detaylar.