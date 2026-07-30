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Haberler Fotohaber Yaşam Beşiktaş nasıl tur atlar? Turu geçerse Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? (UEFA Avrupa Ligi)
Giriş Tarihi: 30.07.2026 18:23 Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 18:25

Beşiktaş nasıl tur atlar? Turu geçerse Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmayı İstanbul'da 1-0 kazanan siyah-beyazlı temsilcimiz, MCH Arena'da turun kapısını aralamak istiyor. Peki, Beşiktaş nasıl tur atlar ve turu geçmesi halinde bir sonraki rakibi kim olacak? İşte detaylar.

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Beşiktaş nasıl tur atlar? Turu geçerse Beşiktaş’ın rakibi kim olacak? UEFA Avrupa Ligi

Avrupa kupalarındaki 260. mücadelesine çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'ta zorlu deplasman öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği kritik müsabaka saat 20:00'de başlayacak. Temsilcimiz, Danimarka'dan avantajlı skorla dönerek tur biletini cebine koymayı hedefliyor.

Beşiktaş nasıl tur atlar? Turu geçerse Beşiktaş’ın rakibi kim olacak? UEFA Avrupa Ligi

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR? TUR İHTİMALLERİ VE TÜM SENARYOLAR

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Orkun Kökçü'nün kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Danimarka deplasmanına önemli bir avantajla çıkıyor. Siyah-beyazlı ekibin adını 3. ön eleme turuna yazdırması için önünde farklı senaryolar bulunuyor:

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Beşiktaş nasıl tur atlar? Turu geçerse Beşiktaş’ın rakibi kim olacak? UEFA Avrupa Ligi

Galibiyet ve Beraberlik: Beşiktaş'ın sahadan elde edeceği her türlü galibiyet veya beraberlik (0-0, 1-1, 2-2 vb.) temsilcimizi doğrudan bir üst tura taşıyacak.

Tek Farklı Mağlubiyet: Midtjylland'ın maçı tek farklı üstünlükle (1-0, 2-1, 3-2 gibi) tamamlaması durumunda karşılaşma 15'er dakikalık iki uzatma devresine taşınacak. Eşitlik bozulmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

İki ve Üstü Farklı Mağlubiyet: Danimarka temsilcisinin 2 veya daha fazla farklı galibiyeti halinde Beşiktaş turnuvaya veda edecek.

Beşiktaş nasıl tur atlar? Turu geçerse Beşiktaş’ın rakibi kim olacak? UEFA Avrupa Ligi

TURU GEÇERSE BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLACAK? (3. ÖN ELEME TURU)

Beşiktaş, Midtjylland engelini aşarak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükseldiği takdirde Hradec Kralove (Çekya) - Tromsö (Norveç) eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş nasıl tur atlar? Turu geçerse Beşiktaş’ın rakibi kim olacak? UEFA Avrupa Ligi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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