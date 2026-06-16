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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 23:36
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi!
Avrupa kupalarında yeni sezon heyecanı yaklaşırken, Beşiktaş için gözler UEFA Avrupa Ligi kura çekimine çevrildi. Siyah-beyazlı ekip, 2. eleme turundaki rakibini öğrenmeye hazırlanırken Avrupa sahnesindeki yol haritası da netleşecek. Beşiktaş, eleme turunu geçerek grup aşamasına kalma hedefi doğrultusunda mücadele edecek. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak, kura çekimi ne zaman yapılacak?