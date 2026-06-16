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Giriş Tarihi: 16.06.2026 23:36

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi!

Avrupa kupalarında yeni sezon heyecanı yaklaşırken, Beşiktaş için gözler UEFA Avrupa Ligi kura çekimine çevrildi. Siyah-beyazlı ekip, 2. eleme turundaki rakibini öğrenmeye hazırlanırken Avrupa sahnesindeki yol haritası da netleşecek. Beşiktaş, eleme turunu geçerek grup aşamasına kalma hedefi doğrultusunda mücadele edecek. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak, kura çekimi ne zaman yapılacak?

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi!

Kura çekiminin ardından siyah-beyazlı ekibin Avrupa yolundaki ilk sınavı belli olacak. Sezona uluslararası arenada başarılı bir başlangıç yapmayı amaçlayan Beşiktaş, eleme turunu geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Eşleşmelerin netleşmesiyle birlikte takımın fikstürü ve rakip analizi de şekillenmeye başlayaca

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi!

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi!

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Ligi sahnesinde yer alacak Beşiktaş 2. eleme turundaki rakiplerine karşı üstünlük kurarak gruplara kalmayı hedefliyor. Muhtemel rakipleri oldukça fazla olan Beşiktaş'ın kurada rakibi olabilecek takımlar şöyle;

Benfica (Portekiz)
Vojvodina – Ferencvaros müsabakasının kazananı
Viktoria Plzen (Çekya)
Midtjylland (Danimarka)
Karabağ – Vestri müsabakasının kazananı
Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Anderlecht (Belçika)
Pafos (Kıbrıs)
PAOK (Yunanistan)

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi!

2. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi!
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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi kim olacak? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #BEŞİKTAŞ

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