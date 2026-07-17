BESYO Taban Puanları ve Kontenjanları 2026: BESYO bölümleri için kaç puan gerekir?

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puanı
|Başarı Sırası
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Spor Bilimleri Fakültesi
|Antrenörlük Eğitimi
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
50
50
51
|266,09479
274,36124
283,69611
285,51441
|631.700
558.579
539.840
515.958
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puanı
|Başarı Sırası
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|26
26
—
—
|377,50107
356,07528
—
—
|62.422
110.242
—
—
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AMASYA) (Devlet )
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|14
21
—
—
|Dolmadı
310,38779
—
—
|Dolmadı
285.565
—
—
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|13
34
41
41
|Dolmadı
Dolmadı
321,68091
327,26127
|Dolmadı
Dolmadı
280.609
261.399
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|23
41
52
52
|Dolmadı
315,20936
324,26681
328,87837
|Dolmadı
259.143
267.523
254.374
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
—
—
—
|8
—
—
—
|332,73608
—
—
—
|182.160
…
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|44
44
44
44
|46
46
48
46
|308,64777
302,69861
303,48182
303,87213
|295.212
332.040
388.601
384.934
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|57
—
—
—
|306,02179
—
—
—
|310.459
…
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
—
—
|5
6
—
—
|299,96746
292,26240
—
—
|348.567
404.803
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|47
—
—
—
|299,65938
—
—
—
|350.589
…
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|57
—
—
—
|298,28002
—
—
—
|359.787
…
—
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|9
—
—
—
|297,99568
—
—
—
|361.681
…
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|57
—
—
—
|294,64708
—
—
—
|384.868
…
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|12
—
—
—
|293,40745
—
—
—
|393.746
…
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|59
—
—
—
|290,99898
—
—
—
|411.457
…
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
—
—
—
|8
—
—
—
|290,46864
—
—
—
|415.380
…
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|11
—
—
—
|288,93503
—
—
—
|427.081
…
—
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
—
—
—
|8
—
—
—
|288,91918
—
—
—
|427.200
…
—
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|11
—
—
—
|287,07453
—
—
—
|441.672
…
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|285,83791
—
—
—
|451.666
…
—
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|11
—
—
—
|285,45844
—
—
—
|454.824
…
—
—
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
—
—
—
|9
—
—
—
|284,1744
—
—
—
|465.312
…
—
—
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|11
—
—
—
|283,68915
—
—
—
|469.321
…
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|9
—
—
—
|283,19774
—
—
—
|473.498
…
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|9
—
—
—
|282,34671
—
—
—
|480.689
…
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|52
—
—
—
|281,0959
—
—
—
|491.405
…
—
—
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|278,34963
—
—
—
|515.402
…
—
—
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|54
54
53
52
|273,6898
281,98640
277,65275
279,76994
|557.650
488.255
593.457
564.244
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|10
—
—
—
|273,50033
—
—
—
|559.492
…
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|273,36244
—
—
—
|560.719
…
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|49
—
—
—
|270,91528
—
—
—
|583.926
…
—
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|49
—
—
—
|269,43689
—
—
—
|598.351
…
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
—
—
—
|64
—
—
—
|268,83161
—
—
—
|604.422
…
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|49
—
—
—
|268,35383
—
—
—
|609.140
…
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|268,0732
—
—
—
|611.909
…
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|49
—
—
—
|263,85065
—
—
—
|655.000
…
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|263,67521
—
—
—
|656.798
…
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|63
—
—
—
|261,75044
—
—
—
|677.119
…
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|52
—
—
—
|260,89329
—
—
—
|686.303
…
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
53
53
52
|260,24155
259,37623
261,11708
262,29134
|693.013
717.602
758.838
735.081
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|259,78644
—
—
—
|697.915
…
—
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
—
—
—
|37
—
—
—
|259,4431
—
—
—
|701.545
…
—
—
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BOLU) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|257,71622
—
—
—
|720.320
…
—
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|49
—
—
—
|257,63662
—
—
—
|721.223
…
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|59
—
—
—
|257,58741
—
—
—
|721.757
…
—
—
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
—
—
—
|37
—
—
—
|257,10806
—
—
—
|726.999
…
—
—
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|256,2758
—
—
—
|736.197
…
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|54
—
—
—
|255,5433
—
—
—
|744.304
…
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|254,0751
—
—
—
|760.700
…
—
—
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
53
52
52
|252,74926
259,17627
260,77209
260,40491
|775.551
719.924
762.638
755.718
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
53
52
52
|252,72379
255,02135
256,51720
261,64094
|775.813
769.076
810.023
742.079
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|252,51928
—
—
—
|778.079
…
—
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|252,20076
—
—
—
|781.714
…
—
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ORDU) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|252,06681
—
—
—
|783.214
…
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
42
41
41
|252,01119
261,01455
267,88578
266,05074
|783.839
698.676
687.581
695.407
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|54
53
53
52
|251,52478
252,23035
255,68847
258,98158
|789.406
803.547
819.393
771.721
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|65
73
65
52
|251,36117
256,55752
272,02604
277,02717
|791.273
750.493
646.485
588.616
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|46
—
—
—
|250,43599
—
—
—
|801.775
…
—
—
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (OSMANİYE) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
—
|41
46
40
—
|249,2339
255,26428
268,18258
—
|815.633
766.133
684.615
—
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|53
—
—
—
|249,16601
—
—
—
|816.463
…
—
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|52
60
52
41
|248,99369
246,86918
259,31674
274,65014
|818.464
871.799
778.655
610.579
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|63
71
67
52
|247,63723
250,99488
268,86204
267,09607
|834.200
818.882
677.682
684.411
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(HATAY) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|30
—
—
—
|247,30515
—
—
—
|838.080
…
—
—
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
59
53
52
|244,05291
246,95852
253,47305
256,36489
|876.141
870.672
844.810
801.490
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|243,86798
—
—
—
|878.357
…
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
—
—
—
|9
—
—
—
|243,34727
—
—
—
|884.456
…
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
—
—
|52
54
—
—
|242,60839
240,71928
—
—
|893.130
953.917
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|57
—
—
—
|241,76158
—
—
—
|903.244
…
—
—
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(RİZE) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|240,48043
—
—
—
|918.161
…
—
—
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|49
—
—
—
|240,26938
—
—
—
|920.604
…
—
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|239,98415
—
—
—
|924.052
…
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|52
—
—
—
|239,00802
—
—
—
|935.722
…
—
—
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|53
—
—
—
|237,51325
—
—
—
|953.310
…
—
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|53
—
—
—
|235,03998
—
—
—
|982.804
…
—
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|57
—
—
—
|234,11944
—
—
—
|993.482
…
—
—
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
50
|64
63
64
52
|233,41176
234,07054
240,44985
249,29447
|1.001.912
1.046.533
1.005.031
886.466
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
—
—
—
|64
—
—
—
|232,43091
—
—
—
|1.013.662
…
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|52
—
—
—
|231,73505
—
—
—
|1.021.877
…
—
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|231,01773
—
—
—
|1.030.389
…
—
—
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|227,11299
—
—
—
|1.076.073
…
—
—
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|224,82733
—
—
—
|1.102.474
…
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|223,91954
—
—
—
|1.112.792
…
—
—
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|32
—
—
—
|223,83801
—
—
—
|1.113.696
…
—
—
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
52
52
|222,28592
227,24386
232,67569
240,77726
|1.131.263
1.143.698
1.108.100
995.849
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ARDAHAN) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
—
—
|54
54
—
—
|220,96347
224,20279
—
—
|1.146.038
1.186.972
—
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|48
—
—
—
|219,70322
—
—
—
|1.160.108
…
—
—
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BATMAN) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|219,22676
—
—
—
|1.165.467
…
—
—
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|58
—
—
—
|217,18276
—
—
—
|1.187.628
…
—
—
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(AĞRI) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|49
—
—
—
|216,16984
—
—
—
|1.198.545
…
—
—
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (SİİRT) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|49
—
—
—
|215,2412
—
—
—
|1.208.443
…
—
—
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
—
—
—
|42
—
—
—
|214,90603
—
—
—
|1.212.034
…
—
—
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|214,81417
—
—
—
|1.212.990
…
—
—
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|27
—
—
—
|213,08289
—
—
—
|1.231.182
…
—
—
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi
(KARS) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|57
—
—
—
|212,6856
—
—
—
|1.235.360
…
—
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|209,54773
—
—
—
|1.267.041
…
—
—
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|197,29533
—
—
—
|1.375.940
…
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )
|Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
—
—
—
|15
—
—
—
|193,92659
—
—
—
|1.400.563
…
—
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|58
—
—
—
|58
—
—
—
|189,90732
—
—
—
|1.426.121
…
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|17
—
—
—
|17
—
—
—
|188,70235
—
—
—
|1.432.978
…
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|51
—
—
—
|49
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|52
—
—
—
|13
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|68
—
—
—
|36
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|51
—
—
—
|11
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|51
—
—
—
|50
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|51
—
—
—
|21
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|18
25
—
—
|Dolmadı
218,71064
—
—
|Dolmadı
1.265.013
—
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|59
—
—
—
|45
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|48
—
—
—
|28
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|64
—
—
—
|60
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puanı
|Başarı Sırası
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
5
5
|3
3
5
5
|266,43066
249,32533
253,27572
256,05565
|628.200
839.930
847.050
805.059
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
3
|4
7
5
3
|Dolmadı
209,78306
224,32461
206,92711
|Dolmadı
1.388.500
1.224.262
1.469.748