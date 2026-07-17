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Haberler Fotohaber BESYO Taban Puanları ve Kontenjanları 2026: BESYO bölümleri için kaç puan gerekir?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:58 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 16:00

BESYO Taban Puanları ve Kontenjanları 2026: BESYO bölümleri için kaç puan gerekir?

BESYO taban puanları ve kontenjanları, 2026 YKS tercih döneminde spor alanında eğitim almak isteyen adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu alanda eğitim almak isteyenler, "BESYO için kaç puan gerekir, hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte il il, üniversite üniversite BESYO bölümleri için taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri...

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BESYO Taban Puanları ve Kontenjanları 2026: BESYO bölümleri için kaç puan gerekir?

BESYO kapsamında yer alan spor bilimleri programları, üniversitelerin belirlediği kabul şartları ve öğrenci alım kriterleri nedeniyle her yıl binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. 2026 tercih döneminde adaylar; hangi üniversitenin hangi BESYO bölümünü açtığını, kaç puan veya başarı sıralaması istediğini ve kontenjanların nasıl dağıldığını araştırıyor.

BESYO Taban Puanları ve Kontenjanları 2026: BESYO bölümleri için kaç puan gerekir?

BESYO Bölümleri Nelerdir?

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği

Antrenörlük eğitimi

Spor yöneticiliği

Rekreasyon

Egzersiz ve spor bilimleri

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BESYO Taban Puanları ve Kontenjanları 2026: BESYO bölümleri için kaç puan gerekir?

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

BESYO Taban Puanları ve Kontenjanları 2026: BESYO bölümleri için kaç puan gerekir?

Antrenörlük Eğitimi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puanı		 Başarı Sırası
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
50
50
51		 266,09479
274,36124
283,69611
285,51441		 631.700
558.579
539.840
515.958

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puanı		 Başarı Sırası
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25

 26
26

 377,50107
356,07528

 62.422
110.242
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AMASYA) (Devlet )		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20

 14
21

 Dolmadı
310,38779

 Dolmadı
285.565
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 13
34
41
41		 Dolmadı
Dolmadı
321,68091
327,26127		 Dolmadı
Dolmadı
280.609
261.399
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 23
41
52
52		 Dolmadı
315,20936
324,26681
328,87837		 Dolmadı
259.143
267.523
254.374
BESYO Taban Puanları ve Kontenjanları 2026: BESYO bölümleri için kaç puan gerekir?

Spor Yöneticiliği 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puanı		 Başarı Sırası
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7


 8


 332,73608


 182.160
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 44
44
44
44		 46
46
48
46		 308,64777
302,69861
303,48182
303,87213		 295.212
332.040
388.601
384.934
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 57


 306,02179


 310.459
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4

 5
6

 299,96746
292,26240

 348.567
404.803
EGE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 47


 299,65938


 350.589
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 57


 298,28002


 359.787
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8


 9


 297,99568


 361.681
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 57


 294,64708


 384.868
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 12


 293,40745


 393.746
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 59


 290,99898


 411.457
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7


 8


 290,46864


 415.380
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 11


 288,93503


 427.081
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7


 8


 288,91918


 427.200
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 11


 287,07453


 441.672
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 285,83791


 451.666
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 11


 285,45844


 454.824
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7


 9


 284,1744


 465.312
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 11


 283,68915


 469.321
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8


 9


 283,19774


 473.498
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8


 9


 282,34671


 480.689
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 52


 281,0959


 491.405
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 278,34963


 515.402
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 54
54
53
52		 273,6898
281,98640
277,65275
279,76994		 557.650
488.255
593.457
564.244
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8


 10


 273,50033


 559.492
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 273,36244


 560.719
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 49


 270,91528


 583.926
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 49


 269,43689


 598.351
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60


 64


 268,83161


 604.422
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 49


 268,35383


 609.140
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 268,0732


 611.909
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 49


 263,85065


 655.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 263,67521


 656.798
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 63


 261,75044


 677.119
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 52


 260,89329


 686.303
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
53
53
52		 260,24155
259,37623
261,11708
262,29134		 693.013
717.602
758.838
735.081
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 259,78644


 697.915
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35


 37


 259,4431


 701.545
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BOLU) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 257,71622


 720.320
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 49


 257,63662


 721.223
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 59


 257,58741


 721.757
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35


 37


 257,10806


 726.999
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 256,2758


 736.197
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 54


 255,5433


 744.304
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 254,0751


 760.700
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
53
52
52		 252,74926
259,17627
260,77209
260,40491		 775.551
719.924
762.638
755.718
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
53
52
52		 252,72379
255,02135
256,51720
261,64094		 775.813
769.076
810.023
742.079
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 252,51928


 778.079
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 252,20076


 781.714
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ORDU) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 252,06681


 783.214
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
42
41
41		 252,01119
261,01455
267,88578
266,05074		 783.839
698.676
687.581
695.407
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 54
53
53
52		 251,52478
252,23035
255,68847
258,98158		 789.406
803.547
819.393
771.721
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 65
73
65
52		 251,36117
256,55752
272,02604
277,02717		 791.273
750.493
646.485
588.616
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 46


 250,43599


 801.775
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (OSMANİYE) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
 41
46
40
 249,2339
255,26428
268,18258
 815.633
766.133
684.615
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 53


 249,16601


 816.463
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 52
60
52
41		 248,99369
246,86918
259,31674
274,65014		 818.464
871.799
778.655
610.579
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 63
71
67
52		 247,63723
250,99488
268,86204
267,09607		 834.200
818.882
677.682
684.411
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(HATAY) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25


 30


 247,30515


 838.080
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
59
53
52		 244,05291
246,95852
253,47305
256,36489		 876.141
870.672
844.810
801.490
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 243,86798


 878.357
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7


 9


 243,34727


 884.456
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50

 52
54

 242,60839
240,71928

 893.130
953.917
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 57


 241,76158


 903.244
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(RİZE) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 240,48043


 918.161
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 49


 240,26938


 920.604
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 239,98415


 924.052
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 52


 239,00802


 935.722
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 53


 237,51325


 953.310
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 53


 235,03998


 982.804
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 57


 234,11944


 993.482
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
50		 64
63
64
52		 233,41176
234,07054
240,44985
249,29447		 1.001.912
1.046.533
1.005.031
886.466
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60


 64


 232,43091


 1.013.662
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 52


 231,73505


 1.021.877
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 231,01773


 1.030.389
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 227,11299


 1.076.073
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 224,82733


 1.102.474
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 223,91954


 1.112.792
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30


 32


 223,83801


 1.113.696
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
52
52		 222,28592
227,24386
232,67569
240,77726		 1.131.263
1.143.698
1.108.100
995.849
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ARDAHAN) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50

 54
54

 220,96347
224,20279

 1.146.038
1.186.972
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 48


 219,70322


 1.160.108
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BATMAN) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 219,22676


 1.165.467
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 58


 217,18276


 1.187.628
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(AĞRI) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 49


 216,16984


 1.198.545
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (SİİRT) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 49


 215,2412


 1.208.443
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42


 42


 214,90603


 1.212.034
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 214,81417


 1.212.990
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25


 27


 213,08289


 1.231.182
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi
(KARS) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 57


 212,6856


 1.235.360
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 209,54773


 1.267.041
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 197,29533


 1.375.940
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )		 Spor Yöneticiliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15


 15


 193,92659


 1.400.563
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 58


 58


 189,90732


 1.426.121
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 17


 17


 188,70235


 1.432.978
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 51


 49


 Dolmadı


 Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 52


 13


 Dolmadı


 Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 68


 36


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 51


 11


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 51


 50


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 51


 21


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25

 18
25

 Dolmadı
218,71064

 Dolmadı
1.265.013
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 59


 45


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 48


 28


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 64


 60


 Dolmadı


 Dolmadı
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Spor Yöneticiliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7


Dolmadı


 Dolmadı
BESYO Taban Puanları ve Kontenjanları 2026: BESYO bölümleri için kaç puan gerekir?

Egzersiz ve Spor Bilimleri 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puanı		 Başarı Sırası
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
5
5		 3
3
5
5		 266,43066
249,32533
253,27572
256,05565		 628.200
839.930
847.050
805.059
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
3		 4
7
5
3		 Dolmadı
209,78306
224,32461
206,92711		 Dolmadı
1.388.500
1.224.262
1.469.748
Haber Girişi Serap Salman - Editör

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