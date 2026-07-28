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Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:55

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ OLUYOR! Bewen Enerji halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

Yenilenebilir enerji sektörünün dikkat çeken isimlerinden Bewen Enerji A.Ş. halka arz sürecinde sona gelindi. Borsa İstanbul'da işlem görmek için gün sayan şirketin talep toplama takvimiyle birlikte hisse satış fiyatı da kesinleşti. Peki, Bewen Enerji halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir? İşte, detaylar…

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BEWEN ENERJİ HALKA ARZ OLUYOR! Bewen Enerji halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

Borsa İstanbul'a yeni bir enerji şirketi katılıyor. Halka arz detayları netleşen Bewen Enerji A.Ş., düzenlenecek talep toplama sürecinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Şirketin yatırımcılara sunacağı pay miktarı ve hisse satış fiyatı da ilan edildi.

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ OLUYOR! Bewen Enerji halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Bewen Enerji A.Ş. halka arzında talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Yatırımcılar, belirlenen bu üç günlük süreçte saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında talep girişlerini gerçekleştirebilecek.

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BEWEN ENERJİ HALKA ARZ OLUYOR! Bewen Enerji halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ TL?

Bewen Enerji A.Ş. halka arzında 1 payın satış fiyatı 48,10 TL olarak sabitlendi. Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "BEWEN" koduyla işlem görecek şirketin toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşecek.

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ OLUYOR! Bewen Enerji halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

BEWEN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Halka arz kapsamında toplam 80.000.000 lot pay eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Katılımcıların elde edeceği kesin lot miktarı, talep toplama süreci sonunda halka arza başvuran toplam kişi sayısına göre netlik kazanacak. Katılımın yoğunluğuna bağlı olarak kişi başı düşecek lot miktarı ve yatırım tutarı değişiklik gösterecek.

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ OLUYOR! Bewen Enerji halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

HANGİ BANKALARDA VAR?

Yatırımcılar, halka arz için konsorsiyumda yer alan şu yetkili bankalar üzerinden talep başvurusunda bulunabilecek:

BAŞVURU YAPILABİLECEK BANKALAR:

  • Akbank T.A.Ş.
  • Burgan Bank A.Ş.
  • DenizBank A.Ş.
  • Garanti Bankası A.Ş.
  • ING Bank A.Ş.
  • QNB Bank A.Ş.
  • Şekerbank T.A.Ş.
  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
  • T. Vakıflar Bankası T.A.O.
  • TEB A.Ş.
  • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  • Türkiye İş Bankası A.Ş.
  • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (Konsorsiyum Lideri)
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ OLUYOR! Bewen Enerji halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

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