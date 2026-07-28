BEWEN ENERJİ HALKA ARZ OLUYOR! Bewen Enerji halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Bewen Enerji A.Ş. halka arzında talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Yatırımcılar, belirlenen bu üç günlük süreçte saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında talep girişlerini gerçekleştirebilecek.