Haberler
Fotohaber
BEWEN ENERJİ HALKA ARZ OLUYOR! Bewen Enerji halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:55
BEWEN ENERJİ HALKA ARZ OLUYOR! Bewen Enerji halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?
Yenilenebilir enerji sektörünün dikkat çeken isimlerinden Bewen Enerji A.Ş. halka arz sürecinde sona gelindi. Borsa İstanbul'da işlem görmek için gün sayan şirketin talep toplama takvimiyle birlikte hisse satış fiyatı da kesinleşti. Peki, Bewen Enerji halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir? İşte, detaylar…