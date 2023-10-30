Bilal Hancı kimdir? Eşini aldatma videosu ile gündemde, dudak dudağa! Bilal Hancı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

Sosyal medya fenomeni ve Kafalar grubunun üyesi Bilal Hancı eşini aldatma videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündeme geldi. 2021 yılında Esin Çepni ile evlenen sosyal medya fenomeni kısa bir süre sonra boşanma haberleri ile gündeme gelmiş fakat çift evliliklerine ikinci bir şans verdiklerini duyurmuşlardı. Ancak Esin Çepni'nin sosyal medya hesabından eşinin kendisini aldattığına dair paylaştığı görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken Blal Hancı'nın başka bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Bilal Hancı kimdir, Bilal kaç yaşında, nereli, neden gündeme geldi? İşte, Bilal Hancı'nın aldatma görüntüleri ve kendisine dair merak edilen her şey…