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Haberler Fotohaber Bilal Hancı kimdir? Eşini aldatma videosu ile gündemde, dudak dudağa! Bilal Hancı nereli, kaç yaşında, eşi kim?
Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 10:00

Bilal Hancı kimdir? Eşini aldatma videosu ile gündemde, dudak dudağa! Bilal Hancı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

Sosyal medya fenomeni ve Kafalar grubunun üyesi Bilal Hancı eşini aldatma videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündeme geldi. 2021 yılında Esin Çepni ile evlenen sosyal medya fenomeni kısa bir süre sonra boşanma haberleri ile gündeme gelmiş fakat çift evliliklerine ikinci bir şans verdiklerini duyurmuşlardı. Ancak Esin Çepni'nin sosyal medya hesabından eşinin kendisini aldattığına dair paylaştığı görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken Blal Hancı'nın başka bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Bilal Hancı kimdir, Bilal kaç yaşında, nereli, neden gündeme geldi? İşte, Bilal Hancı'nın aldatma görüntüleri ve kendisine dair merak edilen her şey…

Bilal Hancı kimdir? Eşini aldatma videosu ile gündemde, dudak dudağa! Bilal Hancı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

Kafalar isimli grubu üyeleri arasında yer alan ve sosyal medyada çektiği videolarla adını duyuran Bilal Hancı eşini aldatma videosu ile gündemde. Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'den oluşan 'Kafalar' grubu sosyal medya fenomeninin hayatı son yaşanan olayların ardından merak konusu oldu. Peki, Bilal Hancı kimdir? Kafalar grubunun kurucusu Bilal Hancı nereli, kaç yaşında, eşi kim? İşte, fenomen hakkında hakkında merak edilenler...

Bilal Hancı kimdir? Eşini aldatma videosu ile gündemde, dudak dudağa! Bilal Hancı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

BİLAL HANCI'NIN EŞİ ESİN ÇEPNİ'DEN ŞOK ALDATMA GÖRÜNTÜLERİ!

Kafalar Youtube kanalı üyelerinden Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni sosyal medya hesabından aldatıldığına dair görüntüleri takipçilei ile paylaştı. Bir eğlence mekanında başka bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri çekilen Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni bu görüntülerin ardından sosyal medya hesabında şu açıklamaları paylaştı;

"Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuklu olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimde gördüm. Siz de görün istiyorum."

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Bilal Hancı kimdir? Eşini aldatma videosu ile gündemde, dudak dudağa! Bilal Hancı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim isterseniz beni yargılayın.

Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20/30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göze dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim… Ben ne yapayım siz söyleyin."

Bilal Hancı kimdir? Eşini aldatma videosu ile gündemde, dudak dudağa! Bilal Hancı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

BİLAL HANCI KİMDİR?

1989 yılında Trabzon'da doğan Bilal Hancı, İstanbul Üniversitesinde okudu. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanınmaya başlayan Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile YouTube'da Kafalar kanalını açtı. 2017 yılında "Ağlama Beni Ana" isimli tekli çalışmasını çıkardı.

2018 yılında Kafalar Karışık filminde başrol oynadı. 2022 yılında Bal isimli şarkıyı çıkardı. 2021 temmuz ayında Esin Çepni ile evlendi.

Bilal Hancı kimdir? Eşini aldatma videosu ile gündemde, dudak dudağa! Bilal Hancı nereli, kaç yaşında, eşi kim?
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