Bilgi Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Bilgi Üniversitesi başarı sıralamaları, kontenjanlar

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
13
12
13
|16
15
13
13
|451,67651
450,38991
488,98086
489,22176
|44.638
38.275
25.968
24.850
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
13
12
13
|16
15
13
13
|449,46402
470,55988
512,17142
516,54553
|46.655
24.963
11.598
8.205
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
13
12
13
|13
14
13
13
|445,57511
425,83212
480,38083
481,25347
|50.170
57.900
32.303
30.783
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|11
11
11
10
|439,28998
426,23094
458,36666
452,43416
|56.121
57.557
50.732
54.492
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
10
10
|9
9
11
10
|433,5725
420,06087
469,21210
467,97880
|61.791
62.994
41.230
41.360
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|5
5
5
4
|429,69352
409,22773
451,02147
445,45715
|65.762
73.195
57.223
60.663
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
8
9
10
|7
9
10
10
|417,58779
400,41264
440,37433
447,94655
|78.717
82.215
67.125
58.419
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
10
12
12
|6
11
13
12
|416,67726
394,33065
425,28686
434,53411
|79.739
88.678
82.035
70.544
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
9
9
8
|14
10
10
8
|406,89304
417,01464
476,02017
479,14392
|90.628
65.711
35.740
32.429
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Matematik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
10
|5
5
5
10
|403,03532
411,62123
452,04595
424,56175
|95.216
70.857
56.244
80.177
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
5
4
5
|5
6
5
5
|402,56984
385,70448
418,19742
410,15006
|95.781
98.456
89.482
95.040
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
9
9
9
|11
10
10
9
|400,6345
388,32270
442,39633
440,50040
|98.191
95.489
65.232
65.168
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
7
10
9
|8
8
11
9
|382,62484
370,27822
396,49766
421,11155
|121.385
117.633
115.124
83.665
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
8
7
8
|11
10
8
8
|373,764
352,32880
374,87569
370,95068
|134.005
144.337
145.200
142.759
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Geliştirme
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|6
—
—
—
|367,89231
—
—
—
|142.924
…
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
5
8
8
|5
6
9
8
|353,92466
341,16594
367,17755
393,12612
|166.836
163.470
157.418
114.009
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
5
5
5
|5
6
6
5
|343,70026
322,38486
351,00928
362,13807
|186.838
202.717
186.722
155.865
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|93
69
66
58
|93
69
66
58
|314,23197
332,92525
389,45995
401,67237
|261.032
179.492
124.361
104.213
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|39
46
58
50
|39
46
58
50
|271,86704
268,89210
284,63943
297,97808
|438.761
398.690
392.510
299.854
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|59
46
47
47
|59
46
47
47
|225,85096
244,14450
254,97770
266,07931
|862.040
585.409
571.143
426.689
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Beslenme ve Diyetetik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
9
8
|2
3
6
8
|Dolmadı
225,09650
Dolmadı
260,10535
|Dolmadı
808.578
Dolmadı
458.313
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|28
31
42
34
|19
31
42
34
|Dolmadı
232,29560
215,04423
283,41131
|Dolmadı
717.644
997.647
350.543
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|93
72
67
59
|55
72
67
59
|Dolmadı
318,74853
414,28936
431,78323
|Dolmadı
211.580
93.770
73.131
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
12
10
8
|4
8
10
8
|Dolmadı
Dolmadı
270,08012
300,59479
|Dolmadı
Dolmadı
469.242
291.743
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|64
53
46
40
|50
53
46
40
|Dolmadı
242,57462
299,59133
324,82301
|Dolmadı
601.235
329.142
227.013
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|81
65
67
59
|9
26
67
59
|Dolmadı
Dolmadı
348,64222
365,92899
|Dolmadı
Dolmadı
191.524
150.192
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
7
—
—
|7
7
—
—
|Dolmadı
236,86079
—
—
|Dolmadı
663.331
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|58
48
55
52
|56
48
55
52
|Dolmadı
262,13552
298,99224
298,93080
|Dolmadı
439.640
331.468
296.837
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
20
20
20
|2
2
16
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
311,11682
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261.328
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|29
34
34
25
|27
34
24
25
|Dolmadı
211,01677
Dolmadı
256,02564
|Dolmadı
988.155
Dolmadı
482.064
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|39
53
52
52
|8
10
39
52
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
310,86125
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
262.038
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
24
25
25
|6
10
20
25
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
304,47910
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
280.154
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|64
64
64
55
|8
9
48
55
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
334,17915
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
206.457
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Matematik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
21
21
10
|15
15
21
10
|Dolmadı
Dolmadı
267,95704
284,55827
|Dolmadı
Dolmadı
481.853
346.194
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|51
51
60
59
|5
12
44
59
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
328,45389
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
218.791
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|31
68
62
56
|19
22
59
56
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
346,84612
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
181.610
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Geliştirme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|26
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
11
12
12
|15
12
13
12
|430,71436
457,49426
443,07297
442,26265
|1.847
2.355
2.880
3.676
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
8
7
8
|11
10
8
8
|429,30144
464,86325
446,82009
446,99508
|1.995
1.669
2.409
2.993
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
9
9
10
|10
10
10
10
|427,57768
454,93261
444,64845
445,87927
|2.187
2.693
2.667
3.139
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İletişim Tasarımı ve Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
6
10
9
|8
7
11
9
|423,66396
452,60787
437,69883
435,91319
|2.603
3.008
3.750
4.863
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
10
10
10
|13
11
11
10
|422,00798
466,44604
446,86946
448,20283
|2.783
1.548
2.402
2.839
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tarih
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
7
4
4
|4
7
5
4
|415,66498
465,69617
443,46685
462,27842
|3.803
1.601
2.826
1.532
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Reklamcılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
14
|13
13
13
14
|411,85285
438,84007
441,68591
439,31877
|4.605
5.873
3.066
4.197
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
5
|6
5
4
5
|411,27673
447,93244
428,13007
434,59529
|4.722
3.778
5.999
5.147
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
11
11
13
|11
11
11
13
|407,84657
432,64310
428,49255
433,58545
|5.588
7.876
5.884
5.400
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Sanat ve Kültür Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
8
4
5
|5
8
4
5
|407,66383
437,72562
435,61388
433,61251
|5.637
6.203
4.165
5.388
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|46
34
36
36
|41
34
36
36
|Dolmadı
260,85124
241,40603
342,25219
|Dolmadı
745.274
909.557
135.579
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
13
12
9
|2
8
12
9
|Dolmadı
Dolmadı
178,03545
284,72998
|Dolmadı
Dolmadı
1.503.755
472.084
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|64
56
53
57
|30
56
53
57
|Dolmadı
245,28902
294,38798
314,58011
|Dolmadı
910.416
389.548
260.549
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|64
70
70
70
|13
39
64
70
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
265,66758
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
650.190
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İletişim Tasarımı ve Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|47
40
59
51
|12
27
27
51
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
293,90583
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
398.466
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|52
59
54
56
|21
59
54
56
|Dolmadı
243,75702
242,89692
314,48605
|Dolmadı
926.457
892.708
261.099
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
6
11
—
|1
6
11
—
|Dolmadı
225,15466
226,78366
—
|Dolmadı
1.115.961
1.074.600
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Reklamcılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|75
73
70
80
|20
73
70
80
|Dolmadı
228,01516
221,29097
289,52022
|Dolmadı
1.088.433
1.135.190
432.893
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Sanat ve Kültür Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
21
25
25
|6
11
9
25
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261,45081
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
693.409
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tarih
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|21
18
21
21
|5
7
20
21
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
237,39499
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
962.890
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|34
25
25
25
|1
8
22
25
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
256,97790
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
741.316
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|83
75
74
66
|62
75
74
66
|Dolmadı
257,29062
277,69735
322,31167
|Dolmadı
782.651
529.029
219.047
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
—
|—
11
12
—
|Dolmadı
Dolmadı
228,41756
—
|Dolmadı
Dolmadı
1.056.255
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Reklamcılık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
7
10
—
|—
6
10
—
|Dolmadı
Dolmadı
239,02702
—
|Dolmadı
Dolmadı
936.329
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|22
23
23
25
|23
27
24
25
|438,03743
432,33271
452,17460
459,78747
|5.565
9.947
5.947
6.158
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|12
10
9
8
|15
12
10
8
|427,56075
439,92826
467,25400
464,16800
|9.149
6.969
3.664
5.244
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ekonomi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|14
13
12
13
|15
14
13
13
|425,07516
437,11864
463,29394
455,66235
|10.363
7.963
4.185
7.173
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
16
15
16
|17
17
16
16
|419,63705
428,30028
442,99526
444,61164
|13.430
11.978
7.967
10.365
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
12
13
13
|16
15
15
13
|417,50156
442,13568
467,49187
470,70497
|14.749
6.247
3.638
4.105
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
14
13
13
|16
15
14
13
|412,81097
414,68893
440,20848
445,17863
|18.047
20.794
8.726
10.155
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|16
16
16
16
|17
17
17
16
|405,33906
409,60204
428,74455
427,18760
|24.436
24.966
13.745
20.160
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Finans
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
9
|11
11
11
9
|402,30314
404,41422
424,11286
419,54615
|27.497
29.791
16.986
28.064
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
14
14
14
|17
15
15
14
|396,65236
389,04204
423,00419
424,21534
|33.831
48.094
17.867
22.942
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
5
5
5
|7
6
6
5
|390,45492
380,59444
405,06713
391,33793
|41.951
60.800
37.795
73.672
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Pazarlama
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
6
|8
8
8
6
|387,94592
377,22612
401,47920
395,70209
|45.436
66.267
42.990
65.275
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
8
4
5
|5
8
5
5
|385,02468
328,57992
410,74421
405,19368
|49.808
197.465
30.403
48.750
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
5
3
3
|8
6
4
3
|382,45286
372,55295
389,94732
380,81716
|53.840
74.649
62.115
95.570
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
4
3
3
|8
5
4
3
|378,88576
371,85818
375,96576
375,18277
|59.889
75.920
90.832
108.246
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
4
4
4
|8
6
6
4
|363,48679
355,63714
390,49886
387,76979
|91.036
111.410
61.127
80.887
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|5
5
5
4
|339,41418
334,68228
347,18394
346,27178
|158.247
174.084
170.851
188.400
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
—
—
—
|8
—
—
—
|332,73608
—
—
—
|182.160
…
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|54
53
51
48
|54
53
51
48
|294,66296
333,73941
352,01460
371,23803
|384.770
177.594
154.734
117.668
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
75
74
90
|75
75
74
90
|284,57438
291,12017
306,18735
310,13231
|462.019
413.572
370.496
347.636
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|64
52
44
46
|64
52
44
46
|280,00023
305,47737
332,63486
342,86013
|500.906
314.778
228.017
199.987
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|82
82
81
76
|82
82
81
76
|265,50805
279,84124
292,64806
303,45943
|637.859
507.395
466.651
387.476
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|24
23
25
—
|24
23
25
—
|240,5767
269,48599
273,99775
—
|917.025
607.256
627.615
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|12
11
10
—
|12
11
10
—
|234,96876
250,93248
290,33420
—
|983.629
819.636
484.840
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
21
|6
25
30
21
|Dolmadı
188,49255
193,21061
250,67044
|Dolmadı
1.622.311
1.658.658
869.360
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ekonomi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|89
85
79
70
|76
85
79
70
|Dolmadı
273,60721
284,46898
300,50602
|Dolmadı
565.812
533.121
406.614
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|93
90
86
78
|76
90
86
78
|Dolmadı
259,63876
267,93131
286,82796
|Dolmadı
714.582
687.120
505.401
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Havacılık Yönetimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
21
17
17
|31
21
17
17
|Dolmadı
261,04073
255,05502
264,89316
|Dolmadı
698.391
826.610
707.441
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|141
149
131
115
|68
79
118
115
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
388,80681
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
78.781
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
34
26
17
|19
34
26
17
|Dolmadı
244,66601
258,84471
280,46921
|Dolmadı
900.795
783.832
558.175
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Pazarlama
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
42
37
34
|40
42
37
34
|Dolmadı
251,83663
258,02125
278,43117
|Dolmadı
808.440
792.852
576.126
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|26
28
34
29
|25
28
34
29
|Dolmadı
286,00641
268,09769
328,20324
|Dolmadı
454.329
685.418
257.284
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
36
34
25
|17
36
34
25
|Dolmadı
220,90675
237,28442
267,94194
|Dolmadı
1.233.937
1.046.272
675.775
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Spor Yöneticiliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
30
25
21
|24
30
25
21
|Dolmadı
228,72516
251,54970
261,51326
|Dolmadı
1.122.525
867.220
743.550
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Finans
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|64
62
57
49
|40
62
57
49
|Dolmadı
250,33918
255,67358
283,13161
|Dolmadı
827.162
819.561
535.564
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|93
93
90
82
|68
93
90
82
|Dolmadı
243,29056
248,28723
279,48034
|Dolmadı
919.158
906.390
566.781
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|18
18
19
16
|15
18
19
16
|Dolmadı
264,88986
263,19178
289,59064
|Dolmadı
655.323
736.571
483.973
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Pazarlama
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
—
|—
5
5
—
|Dolmadı
248,87593
262,78295
—
|Dolmadı
845.834
740.940
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
21
25
25
|—
20
21
25
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
270,00402
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
654.961
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
5
|5
5
5
5
|471,22166
472,34732
481,10875
466,19586
|3.362
4.729
4.909
6.452
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
9
|11
11
11
9
|459,27894
465,83896
466,48895
474,62009
|5.011
5.671
7.283
5.135
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|59
59
59
51
|21
59
59
51
|Dolmadı
294,36170
302,74680
366,80937
|Dolmadı
76.175
72.906
35.836
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|29
29
29
29
|8
29
29
29
|Dolmadı
233,42113
255,68064
330,36744
|Dolmadı
115.657
99.985
50.025
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|13
11
10
10
|13
11
10
10
|381,79425
395,67362
405,77675
402,34586
|233.067
204.776
176.395
181.231
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Dış Ticaret
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
7
|7
7
7
7
|375,9113
389,3007
407,65402
437,70911
|258.513
225.816
171.152
100.188
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|3
3
4
4
|3
3
4
4
|371,76518
376,46482
390,62279
392,35828
|277.580
275.238
224.776
211.099
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|11
10
9
9
|11
10
9
9
|371,0622
372,96202
383,38915
384,8872
|281.025
290.443
252.314
236.278
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Oyun Geliştirme ve Programlama
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|364,99295
—
—
—
|311.320
—
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
8
7
7
|9
8
7
7
|363,92124
361,91546
378,39758
387,71823
|317.025
343.818
272.931
226.371
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
6
5
5
|7
6
5
5
|361,96812
353,67434
359,28839
333,00175
|327.441
389.636
367.810
504.404
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|E-Ticaret ve Pazarlama
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
9
8
7
|9
9
8
7
|361,95744
364,43483
361,62207
364,52613
|327.492
330.818
354.742
319.794
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Moda Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
7
7
7
|9
7
7
7
|361,34028
360,48088
371,49479
354,72954
|330.914
351.375
304.064
368.538
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Büyük Veri Analistliği
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|360,58667
—
—
—
|334.991
—
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|11
11
10
12
|11
11
10
12
|358,68779
352,04594
365,29246
358,26732
|345.609
399.437
334.906
350.027
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
9
9
9
|10
9
9
9
|358,19955
353,87574
352,96222
338,62434
|348.409
388.411
405.671
465.322
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İşletme Yönetimi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
6
6
6
|8
6
6
6
|356,09859
354,07047
350,01142
323,6431
|360.636
387.291
424.558
575.941
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|352,92195
357,08983
353,86625
350,02443
|379.536
369.897
399.888
394.704
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
6
6
6
|7
6
6
6
|352,67546
345,24869
332,09253
349,55672
|381.029
443.346
557.808
397.347
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
8
7
7
|10
8
7
7
|352,10492
351,07949
348,49925
341,28692
|384.637
405.306
434.650
447.705
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
7
|7
7
7
7
|348,94724
343,94842
345,38371
342,28965
|404.632
452.409
456.054
441.316
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mekan Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
10
10
10
|9
10
10
10
|348,63122
343,95664
357,80919
354,45938
|406.819
452.345
376.531
369.994
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|344,95472
333,61701
327,35906
321,5469
|431.376
529.927
598.263
593.176
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
6
6
6
|7
6
6
6
|344,17178
337,15835
338,34362
325,29493
|436.565
502.080
507.730
562.628
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
10
10
10
|9
10
10
10
|344,04047
342,32141
329,67663
351,77003
|437.481
463.714
578.185
384.842
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
8
8
8
|7
8
8
8
|343,55143
333,84267
320,35212
327,88251
|440.889
528.098
662.740
542.298
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Optisyenlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
9
8
8
|9
9
8
8
|340,78148
331,90916
340,82463
322,25546
|460.905
544.278
488.878
587.396
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|340,3512
337,33511
329,54671
321,06433
|464.027
500.710
579.257
597.218
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Fizyoterapi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|8
8
8
8
|338,72126
338,18204
341,95203
341,17914
|476.170
494.349
480.598
448.419
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|335,33452
—
—
—
|501.933
—
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|4
4
4
4
|334,7975
321,78606
312,50579
339,3624
|506.056
636.561
742.038
460.231
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
8
8
8
|6
8
8
8
|332,39234
324,04593
324,33011
324,52237
|525.291
614.651
625.300
568.851
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
7
|8
8
8
7
|325,50416
317,425
311,56773
310,91469
|584.231
680.766
751.938
688.927
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Diyaliz
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
4
|5
4
4
4
|324,8365
317,73463
311,22916
311,25266
|590.170
677.562
755.502
685.726
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
7
6
6
|5
7
6
6
|322,9516
318,22119
318,12999
314,9208
|607.572
672.585
684.281
651.608
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Odyometri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
5
5
4
|4
5
5
4
|320,74676
319,35844
315,29023
316,28602
|628.117
660.991
713.104
639.128
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|59
55
55
51
|59
55
55
51
|275,35081
271,74524
265,20072
268,5997
|1.174.873
1.290.628
1.364.611
1.204.258
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|86
72
64
59
|86
72
64
59
|275,25992
275,86532
310,20112
327,39653
|1.176.169
1.226.299
766.480
546.164
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|64
54
50
41
|64
54
50
41
|256,18676
271,10809
265,64287
258,31817
|1.451.797
1.300.857
1.357.825
1.367.307
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|46
37
38
29
|46
37
38
29
|246,89833
234,27824
224,67953
227,14331
|1.588.380
1.932.964
2.081.386
1.987.221
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|46
47
47
41
|46
47
47
41
|240,96243
249,14926
242,72822
259,38767
|1.675.421
1.667.518
1.741.897
1.349.538
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
64
64
55
|68
64
64
55
|237,59485
263,09681
257,32329
259,72732
|1.724.895
1.430.240
1.491.179
1.343.920
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Moda Tasarımı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|58
47
47
41
|58
47
47
41
|235,28001
266,66024
263,29255
266,4053
|1.758.611
1.372.212
1.394.608
1.237.611
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|64
63
63
55
|64
63
63
55
|212,88478
223,14607
226,43766
242,98838
|2.065.259
2.138.640
2.047.085
1.645.991
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
68
68
60
|68
68
68
60
|210,09187
214,0359
213,01939
230,35045
|2.098.778
2.305.409
2.316.621
1.912.965
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|46
41
38
35
|46
41
38
35
|195,1601
193,66308
231,34907
228,56582
|2.240.638
2.623.389
1.952.649
1.954.027
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|52
51
51
43
|21
51
51
43
|Dolmadı
208,08807
198,37659
227,28369
|Dolmadı
2.410.069
2.606.702
1.983.898
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Aşçılık
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|74
72
73
68
|65
72
73
68
|Dolmadı
217,28385
233,04702
254,89999
|Dolmadı
2.246.236
1.920.447
1.425.662
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|74
61
58
53
|55
61
58
53
|Dolmadı
198,54391
287,46758
293,69487
|Dolmadı
2.560.443
1.041.511
871.161
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Büyük Veri Analistliği
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|11
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|41
54
54
47
|12
44
45
47
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
223,56062
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
2.072.436
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Dış Ticaret
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|46
47
47
41
|17
47
47
41
|Dolmadı
171,51007
251,2864
260,68592
|Dolmadı
2.747.941
1.592.650
1.328.214
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Diyaliz
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|34
31
31
23
|5
31
31
23
|Dolmadı
191,39268
202,65447
218,79794
|Dolmadı
2.648.463
2.525.337
2.189.607
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|E-Ticaret ve Pazarlama
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|58
58
50
42
|30
58
50
42
|Dolmadı
213,46642
255,1919
265,87111
|Dolmadı
2.315.665
1.526.424
1.245.875
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Fizyoterapi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|52
53
55
47
|18
53
55
47
|Dolmadı
201,16347
196,44855
237,02965
|Dolmadı
2.522.045
2.641.229
1.767.076
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|58
48
49
41
|56
48
49
41
|Dolmadı
266,29236
276,8402
289,45079
|Dolmadı
1.378.310
1.189.699
921.535
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|17
14
29
23
|4
14
17
23
|Dolmadı
217,17863
Dolmadı
234,40792
|Dolmadı
2.248.196
Dolmadı
1.823.282
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İç Mekan Tasarımı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|58
64
64
58
|48
64
64
58
|Dolmadı
191,34129
241,09774
265,17828
|Dolmadı
2.648.969
1.771.272
1.256.545
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|46
38
38
38
|41
38
38
38
|Dolmadı
219,28117
218,21682
214,24663
|Dolmadı
2.209.886
2.210.612
2.302.588
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|29
29
29
21
|17
29
29
21
|Dolmadı
203,28089
183,72615
224,17431
|Dolmadı
2.489.131
2.815.261
2.057.761
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İşletme Yönetimi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|52
42
42
34
|36
42
42
34
|Dolmadı
219,03025
236,21323
242,6935
|Dolmadı
2.214.444
1.861.124
1.651.818
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Mimari Restorasyon
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|58
64
64
58
|14
53
50
58
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
230,6489
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
1.906.161
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|46
50
50
42
|27
50
50
42
|Dolmadı
190,54144
221,61047
226,04511
|Dolmadı
2.657.077
2.142.276
2.013.204
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Odyometri
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|29
31
31
23
|4
22
31
23
|Dolmadı
Dolmadı
196,84178
214,59941
|Dolmadı
Dolmadı
2.634.325
2.293.753
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Optisyenlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|54
54
55
47
|35
54
55
47
|Dolmadı
190,85094
192,58811
225,75526
|Dolmadı
2.654.027
2.705.115
2.020.055
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Oyun Geliştirme ve Programlama
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|34
42
43
34
|6
24
43
34
|Dolmadı
Dolmadı
205,63902
207,85215
|Dolmadı
Dolmadı
2.466.012
2.461.337
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|20
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—