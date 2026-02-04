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Haberler Fotohaber Bilgi Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Bilgi Üniversitesi başarı sıralamaları, kontenjanlar
Giriş Tarihi: 20.07.2026 13:57

Bilgi Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Bilgi Üniversitesi başarı sıralamaları, kontenjanlar

YKS tercih maratonunun başlamasıyla birlikte öğrenciler, üniversitelerin güncel kabul kriterlerini incelemeye devam ediyor. Bilgi Üniversitesi 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih yapacak adayların en fazla araştırdığı konular arasında öne çıkıyor. YÖK Atlas'ta yayımlanan ön lisans ve lisans programlarına ilişkin güncel puan verileri, öğrencilerin tercihlerini kendi hedefleri doğrultusunda şekillendirmelerine destek sağlıyor.

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Bilgi Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Bilgi Üniversitesi başarı sıralamaları, kontenjanlar

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih çalışmalarına başlayan adaylar, üniversitelerin güncel yerleştirme bilgilerini araştırıyor. Bilgi Üniversitesi'nde öğrenim görmeyi planlayan öğrenciler, YÖK Atlas'ta yer alan taban puanları, başarı sıralamaları ve program detaylarını inceleyerek kendilerine uygun ön lisans ve lisans bölümlerini karşılaştırıyor. Güncel veriler, tercih sürecinde doğru seçim yapılmasına yardımcı olan önemli kaynaklar arasında bulunuyor.

Bilgi Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Bilgi Üniversitesi başarı sıralamaları, kontenjanlar

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bilgi Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Bilgi Üniversitesi başarı sıralamaları, kontenjanlar

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (4 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
13
12
13		 16
15
13
13		 451,67651
450,38991
488,98086
489,22176		 44.638
38.275
25.968
24.850
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
13
12
13		 16
15
13
13		 449,46402
470,55988
512,17142
516,54553		 46.655
24.963
11.598
8.205
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
13
12
13		 13
14
13
13		 445,57511
425,83212
480,38083
481,25347		 50.170
57.900
32.303
30.783
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 11
11
11
10		 439,28998
426,23094
458,36666
452,43416		 56.121
57.557
50.732
54.492
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
10
10		 9
9
11
10		 433,5725
420,06087
469,21210
467,97880		 61.791
62.994
41.230
41.360
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 5
5
5
4		 429,69352
409,22773
451,02147
445,45715		 65.762
73.195
57.223
60.663
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
8
9
10		 7
9
10
10		 417,58779
400,41264
440,37433
447,94655		 78.717
82.215
67.125
58.419
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
10
12
12		 6
11
13
12		 416,67726
394,33065
425,28686
434,53411		 79.739
88.678
82.035
70.544
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
9
9
8		 14
10
10
8		 406,89304
417,01464
476,02017
479,14392		 90.628
65.711
35.740
32.429
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Matematik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
10		 5
5
5
10		 403,03532
411,62123
452,04595
424,56175		 95.216
70.857
56.244
80.177
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
5
4
5		 5
6
5
5		 402,56984
385,70448
418,19742
410,15006		 95.781
98.456
89.482
95.040
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
9
9
9		 11
10
10
9		 400,6345
388,32270
442,39633
440,50040		 98.191
95.489
65.232
65.168
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
7
10
9		 8
8
11
9		 382,62484
370,27822
396,49766
421,11155		 121.385
117.633
115.124
83.665
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
8
7
8		 11
10
8
8		 373,764
352,32880
374,87569
370,95068		 134.005
144.337
145.200
142.759
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Geliştirme
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5


 6


 367,89231


 142.924
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
5
8
8		 5
6
9
8		 353,92466
341,16594
367,17755
393,12612		 166.836
163.470
157.418
114.009
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
5
5
5		 5
6
6
5		 343,70026
322,38486
351,00928
362,13807		 186.838
202.717
186.722
155.865
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 93
69
66
58		 93
69
66
58		 314,23197
332,92525
389,45995
401,67237		 261.032
179.492
124.361
104.213
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 39
46
58
50		 39
46
58
50		 271,86704
268,89210
284,63943
297,97808		 438.761
398.690
392.510
299.854
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 59
46
47
47		 59
46
47
47		 225,85096
244,14450
254,97770
266,07931		 862.040
585.409
571.143
426.689
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Beslenme ve Diyetetik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
9
8		 2
3
6
8		 Dolmadı
225,09650
Dolmadı
260,10535		 Dolmadı
808.578
Dolmadı
458.313
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 28
31
42
34		 19
31
42
34		 Dolmadı
232,29560
215,04423
283,41131		 Dolmadı
717.644
997.647
350.543
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 93
72
67
59		 55
72
67
59		 Dolmadı
318,74853
414,28936
431,78323		 Dolmadı
211.580
93.770
73.131
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
12
10
8		 4
8
10
8		 Dolmadı
Dolmadı
270,08012
300,59479		 Dolmadı
Dolmadı
469.242
291.743
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 64
53
46
40		 50
53
46
40		 Dolmadı
242,57462
299,59133
324,82301		 Dolmadı
601.235
329.142
227.013
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 81
65
67
59		 9
26
67
59		 Dolmadı
Dolmadı
348,64222
365,92899		 Dolmadı
Dolmadı
191.524
150.192
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
7

 7
7

 Dolmadı
236,86079

 Dolmadı
663.331
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 58
48
55
52		 56
48
55
52		 Dolmadı
262,13552
298,99224
298,93080		 Dolmadı
439.640
331.468
296.837
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
20
20
20		 2
2
16
20		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
311,11682		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261.328
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 29
34
34
25		 27
34
24
25		 Dolmadı
211,01677
Dolmadı
256,02564		 Dolmadı
988.155
Dolmadı
482.064
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 39
53
52
52		 8
10
39
52		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
310,86125		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
262.038
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
24
25
25		 6
10
20
25		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
304,47910		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
280.154
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 64
64
64
55		 8
9
48
55		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
334,17915		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
206.457
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Matematik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
21
21
10		 15
15
21
10		 Dolmadı
Dolmadı
267,95704
284,55827		 Dolmadı
Dolmadı
481.853
346.194
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 51
51
60
59		 5
12
44
59		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
328,45389		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
218.791
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 31
68
62
56		 19
22
59
56		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
346,84612		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
181.610
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Geliştirme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34


 26


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
11
12
12		 15
12
13
12		 430,71436
457,49426
443,07297
442,26265		 1.847
2.355
2.880
3.676
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
8
7
8		 11
10
8
8		 429,30144
464,86325
446,82009
446,99508		 1.995
1.669
2.409
2.993
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
9
9
10		 10
10
10
10		 427,57768
454,93261
444,64845
445,87927		 2.187
2.693
2.667
3.139
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
6
10
9		 8
7
11
9		 423,66396
452,60787
437,69883
435,91319		 2.603
3.008
3.750
4.863
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
10
10
10		 13
11
11
10		 422,00798
466,44604
446,86946
448,20283		 2.783
1.548
2.402
2.839
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tarih
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
7
4
4		 4
7
5
4		 415,66498
465,69617
443,46685
462,27842		 3.803
1.601
2.826
1.532
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Reklamcılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
14		 13
13
13
14		 411,85285
438,84007
441,68591
439,31877		 4.605
5.873
3.066
4.197
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
5		 6
5
4
5		 411,27673
447,93244
428,13007
434,59529		 4.722
3.778
5.999
5.147
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
11
11
13		 11
11
11
13		 407,84657
432,64310
428,49255
433,58545		 5.588
7.876
5.884
5.400
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Sanat ve Kültür Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
8
4
5		 5
8
4
5		 407,66383
437,72562
435,61388
433,61251		 5.637
6.203
4.165
5.388
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 46
34
36
36		 41
34
36
36		 Dolmadı
260,85124
241,40603
342,25219		 Dolmadı
745.274
909.557
135.579
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
13
12
9		 2
8
12
9		 Dolmadı
Dolmadı
178,03545
284,72998		 Dolmadı
Dolmadı
1.503.755
472.084
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 64
56
53
57		 30
56
53
57		 Dolmadı
245,28902
294,38798
314,58011		 Dolmadı
910.416
389.548
260.549
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 64
70
70
70		 13
39
64
70		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
265,66758		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
650.190
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 47
40
59
51		 12
27
27
51		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
293,90583		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
398.466
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 52
59
54
56		 21
59
54
56		 Dolmadı
243,75702
242,89692
314,48605		 Dolmadı
926.457
892.708
261.099
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3
6
11
 1
6
11
 Dolmadı
225,15466
226,78366
 Dolmadı
1.115.961
1.074.600
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Reklamcılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 75
73
70
80		 20
73
70
80		 Dolmadı
228,01516
221,29097
289,52022		 Dolmadı
1.088.433
1.135.190
432.893
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Sanat ve Kültür Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
21
25
25		 6
11
9
25		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261,45081		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
693.409
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tarih
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 21
18
21
21		 5
7
20
21		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
237,39499		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
962.890
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 34
25
25
25		 1
8
22
25		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
256,97790		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
741.316
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 83
75
74
66		 62
75
74
66		 Dolmadı
257,29062
277,69735
322,31167		 Dolmadı
782.651
529.029
219.047
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
11
12
 Dolmadı
Dolmadı
228,41756
 Dolmadı
Dolmadı
1.056.255
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Reklamcılık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
7
10
6
10
 Dolmadı
Dolmadı
239,02702
 Dolmadı
Dolmadı
936.329
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 22
23
23
25		 23
27
24
25		 438,03743
432,33271
452,17460
459,78747		 5.565
9.947
5.947
6.158
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 12
10
9
8		 15
12
10
8		 427,56075
439,92826
467,25400
464,16800		 9.149
6.969
3.664
5.244
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ekonomi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 14
13
12
13		 15
14
13
13		 425,07516
437,11864
463,29394
455,66235		 10.363
7.963
4.185
7.173
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
16
15
16		 17
17
16
16		 419,63705
428,30028
442,99526
444,61164		 13.430
11.978
7.967
10.365
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
12
13
13		 16
15
15
13		 417,50156
442,13568
467,49187
470,70497		 14.749
6.247
3.638
4.105
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
14
13
13		 16
15
14
13		 412,81097
414,68893
440,20848
445,17863		 18.047
20.794
8.726
10.155
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 16
16
16
16		 17
17
17
16		 405,33906
409,60204
428,74455
427,18760		 24.436
24.966
13.745
20.160
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Finans
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
9		 11
11
11
9		 402,30314
404,41422
424,11286
419,54615		 27.497
29.791
16.986
28.064
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
14
14
14		 17
15
15
14		 396,65236
389,04204
423,00419
424,21534		 33.831
48.094
17.867
22.942
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
5
5
5		 7
6
6
5		 390,45492
380,59444
405,06713
391,33793		 41.951
60.800
37.795
73.672
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Pazarlama
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
6		 8
8
8
6		 387,94592
377,22612
401,47920
395,70209		 45.436
66.267
42.990
65.275
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
8
4
5		 5
8
5
5		 385,02468
328,57992
410,74421
405,19368		 49.808
197.465
30.403
48.750
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
5
3
3		 8
6
4
3		 382,45286
372,55295
389,94732
380,81716		 53.840
74.649
62.115
95.570
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
4
3
3		 8
5
4
3		 378,88576
371,85818
375,96576
375,18277		 59.889
75.920
90.832
108.246
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
4
4
4		 8
6
6
4		 363,48679
355,63714
390,49886
387,76979		 91.036
111.410
61.127
80.887
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 5
5
5
4		 339,41418
334,68228
347,18394
346,27178		 158.247
174.084
170.851
188.400
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7


 8


 332,73608


 182.160
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 54
53
51
48		 54
53
51
48		 294,66296
333,73941
352,01460
371,23803		 384.770
177.594
154.734
117.668
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
75
74
90		 75
75
74
90		 284,57438
291,12017
306,18735
310,13231		 462.019
413.572
370.496
347.636
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 64
52
44
46		 64
52
44
46		 280,00023
305,47737
332,63486
342,86013		 500.906
314.778
228.017
199.987
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 82
82
81
76		 82
82
81
76		 265,50805
279,84124
292,64806
303,45943		 637.859
507.395
466.651
387.476
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 24
23
25
 24
23
25
 240,5767
269,48599
273,99775
 917.025
607.256
627.615
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 12
11
10
 12
11
10
 234,96876
250,93248
290,33420
 983.629
819.636
484.840
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
21		 6
25
30
21		 Dolmadı
188,49255
193,21061
250,67044		 Dolmadı
1.622.311
1.658.658
869.360
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ekonomi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 89
85
79
70		 76
85
79
70		 Dolmadı
273,60721
284,46898
300,50602		 Dolmadı
565.812
533.121
406.614
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 93
90
86
78		 76
90
86
78		 Dolmadı
259,63876
267,93131
286,82796		 Dolmadı
714.582
687.120
505.401
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Havacılık Yönetimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42
21
17
17		 31
21
17
17		 Dolmadı
261,04073
255,05502
264,89316		 Dolmadı
698.391
826.610
707.441
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 141
149
131
115		 68
79
118
115		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
388,80681		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
78.781
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42
34
26
17		 19
34
26
17		 Dolmadı
244,66601
258,84471
280,46921		 Dolmadı
900.795
783.832
558.175
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Pazarlama
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42
42
37
34		 40
42
37
34		 Dolmadı
251,83663
258,02125
278,43117		 Dolmadı
808.440
792.852
576.126
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 26
28
34
29		 25
28
34
29		 Dolmadı
286,00641
268,09769
328,20324		 Dolmadı
454.329
685.418
257.284
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
36
34
25		 17
36
34
25		 Dolmadı
220,90675
237,28442
267,94194		 Dolmadı
1.233.937
1.046.272
675.775
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Spor Yöneticiliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42
30
25
21		 24
30
25
21		 Dolmadı
228,72516
251,54970
261,51326		 Dolmadı
1.122.525
867.220
743.550
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Finans
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 64
62
57
49		 40
62
57
49		 Dolmadı
250,33918
255,67358
283,13161		 Dolmadı
827.162
819.561
535.564
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 93
93
90
82		 68
93
90
82		 Dolmadı
243,29056
248,28723
279,48034		 Dolmadı
919.158
906.390
566.781
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 18
18
19
16		 15
18
19
16		 Dolmadı
264,88986
263,19178
289,59064		 Dolmadı
655.323
736.571
483.973
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Pazarlama
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5
5
 Dolmadı
248,87593
262,78295
 Dolmadı
845.834
740.940
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
21
25
25
20
21
25		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
270,00402		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
654.961
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
5		 5
5
5
5		 471,22166
472,34732
481,10875
466,19586		 3.362
4.729
4.909
6.452
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
9		 11
11
11
9		 459,27894
465,83896
466,48895
474,62009		 5.011
5.671
7.283
5.135
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 59
59
59
51		 21
59
59
51		 Dolmadı
294,36170
302,74680
366,80937		 Dolmadı
76.175
72.906
35.836
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 29
29
29
29		 8
29
29
29		 Dolmadı
233,42113
255,68064
330,36744		 Dolmadı
115.657
99.985
50.025
Bilgi Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Bilgi Üniversitesi başarı sıralamaları, kontenjanlar

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (2 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 13
11
10
10		 13
11
10
10		 381,79425
395,67362
405,77675
402,34586		 233.067
204.776
176.395
181.231
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Dış Ticaret
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
7		 7
7
7
7		 375,9113
389,3007
407,65402
437,70911		 258.513
225.816
171.152
100.188
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 3
3
4
4		 3
3
4
4		 371,76518
376,46482
390,62279
392,35828		 277.580
275.238
224.776
211.099
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 11
10
9
9		 11
10
9
9		 371,0622
372,96202
383,38915
384,8872		 281.025
290.443
252.314
236.278
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Oyun Geliştirme ve Programlama
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 364,99295


 311.320
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
8
7
7		 9
8
7
7		 363,92124
361,91546
378,39758
387,71823		 317.025
343.818
272.931
226.371
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
6
5
5		 7
6
5
5		 361,96812
353,67434
359,28839
333,00175		 327.441
389.636
367.810
504.404
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 E-Ticaret ve Pazarlama
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
9
8
7		 9
9
8
7		 361,95744
364,43483
361,62207
364,52613		 327.492
330.818
354.742
319.794
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Moda Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
7
7
7		 9
7
7
7		 361,34028
360,48088
371,49479
354,72954		 330.914
351.375
304.064
368.538
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Büyük Veri Analistliği
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 360,58667


 334.991
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 11
11
10
12		 11
11
10
12		 358,68779
352,04594
365,29246
358,26732		 345.609
399.437
334.906
350.027
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
9
9
9		 10
9
9
9		 358,19955
353,87574
352,96222
338,62434		 348.409
388.411
405.671
465.322
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İşletme Yönetimi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
6
6
6		 8
6
6
6		 356,09859
354,07047
350,01142
323,6431		 360.636
387.291
424.558
575.941
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 352,92195
357,08983
353,86625
350,02443		 379.536
369.897
399.888
394.704
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İnşaat Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
6
6
6		 7
6
6
6		 352,67546
345,24869
332,09253
349,55672		 381.029
443.346
557.808
397.347
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Diş Protez Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
8
7
7		 10
8
7
7		 352,10492
351,07949
348,49925
341,28692		 384.637
405.306
434.650
447.705
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
7		 7
7
7
7		 348,94724
343,94842
345,38371
342,28965		 404.632
452.409
456.054
441.316
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mekan Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
10
10
10		 9
10
10
10		 348,63122
343,95664
357,80919
354,45938		 406.819
452.345
376.531
369.994
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 344,95472
333,61701
327,35906
321,5469		 431.376
529.927
598.263
593.176
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
6
6
6		 7
6
6
6		 344,17178
337,15835
338,34362
325,29493		 436.565
502.080
507.730
562.628
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Mimari Restorasyon
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
10
10
10		 9
10
10
10		 344,04047
342,32141
329,67663
351,77003		 437.481
463.714
578.185
384.842
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
8
8
8		 7
8
8
8		 343,55143
333,84267
320,35212
327,88251		 440.889
528.098
662.740
542.298
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Optisyenlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
9
8
8		 9
9
8
8		 340,78148
331,90916
340,82463
322,25546		 460.905
544.278
488.878
587.396
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 340,3512
337,33511
329,54671
321,06433		 464.027
500.710
579.257
597.218
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Fizyoterapi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 8
8
8
8		 338,72126
338,18204
341,95203
341,17914		 476.170
494.349
480.598
448.419
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 335,33452


 501.933
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 4
4
4
4		 334,7975
321,78606
312,50579
339,3624		 506.056
636.561
742.038
460.231
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 6
8
8
8		 6
8
8
8		 332,39234
324,04593
324,33011
324,52237		 525.291
614.651
625.300
568.851
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Ameliyathane Hizmetleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
7		 8
8
8
7		 325,50416
317,425
311,56773
310,91469		 584.231
680.766
751.938
688.927
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Diyaliz
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
4		 5
4
4
4		 324,8365
317,73463
311,22916
311,25266		 590.170
677.562
755.502
685.726
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
7
6
6		 5
7
6
6		 322,9516
318,22119
318,12999
314,9208		 607.572
672.585
684.281
651.608
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Odyometri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
5
5
4		 4
5
5
4		 320,74676
319,35844
315,29023
316,28602		 628.117
660.991
713.104
639.128
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 59
55
55
51		 59
55
55
51		 275,35081
271,74524
265,20072
268,5997		 1.174.873
1.290.628
1.364.611
1.204.258
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 86
72
64
59		 86
72
64
59		 275,25992
275,86532
310,20112
327,39653		 1.176.169
1.226.299
766.480
546.164
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Diş Protez Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 64
54
50
41		 64
54
50
41		 256,18676
271,10809
265,64287
258,31817		 1.451.797
1.300.857
1.357.825
1.367.307
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 46
37
38
29		 46
37
38
29		 246,89833
234,27824
224,67953
227,14331		 1.588.380
1.932.964
2.081.386
1.987.221
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 46
47
47
41		 46
47
47
41		 240,96243
249,14926
242,72822
259,38767		 1.675.421
1.667.518
1.741.897
1.349.538
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
64
64
55		 68
64
64
55		 237,59485
263,09681
257,32329
259,72732		 1.724.895
1.430.240
1.491.179
1.343.920
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Moda Tasarımı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 58
47
47
41		 58
47
47
41		 235,28001
266,66024
263,29255
266,4053		 1.758.611
1.372.212
1.394.608
1.237.611
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 64
63
63
55		 64
63
63
55		 212,88478
223,14607
226,43766
242,98838		 2.065.259
2.138.640
2.047.085
1.645.991
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
68
68
60		 68
68
68
60		 210,09187
214,0359
213,01939
230,35045		 2.098.778
2.305.409
2.316.621
1.912.965
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 46
41
38
35		 46
41
38
35		 195,1601
193,66308
231,34907
228,56582		 2.240.638
2.623.389
1.952.649
1.954.027
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Ameliyathane Hizmetleri
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 52
51
51
43		 21
51
51
43		 Dolmadı
208,08807
198,37659
227,28369		 Dolmadı
2.410.069
2.606.702
1.983.898
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Aşçılık
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 74
72
73
68		 65
72
73
68		 Dolmadı
217,28385
233,04702
254,89999		 Dolmadı
2.246.236
1.920.447
1.425.662
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 74
61
58
53		 55
61
58
53		 Dolmadı
198,54391
287,46758
293,69487		 Dolmadı
2.560.443
1.041.511
871.161
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Büyük Veri Analistliği
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 34


 11


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 41
54
54
47		 12
44
45
47		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
223,56062		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
2.072.436
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Dış Ticaret
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 46
47
47
41		 17
47
47
41		 Dolmadı
171,51007
251,2864
260,68592		 Dolmadı
2.747.941
1.592.650
1.328.214
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Diyaliz
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 34
31
31
23		 5
31
31
23		 Dolmadı
191,39268
202,65447
218,79794		 Dolmadı
2.648.463
2.525.337
2.189.607
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 E-Ticaret ve Pazarlama
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 58
58
50
42		 30
58
50
42		 Dolmadı
213,46642
255,1919
265,87111		 Dolmadı
2.315.665
1.526.424
1.245.875
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Fizyoterapi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 52
53
55
47		 18
53
55
47		 Dolmadı
201,16347
196,44855
237,02965		 Dolmadı
2.522.045
2.641.229
1.767.076
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 58
48
49
41		 56
48
49
41		 Dolmadı
266,29236
276,8402
289,45079		 Dolmadı
1.378.310
1.189.699
921.535
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 17
14
29
23		 4
14
17
23		 Dolmadı
217,17863
Dolmadı
234,40792		 Dolmadı
2.248.196
Dolmadı
1.823.282
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İç Mekan Tasarımı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 58
64
64
58		 48
64
64
58		 Dolmadı
191,34129
241,09774
265,17828		 Dolmadı
2.648.969
1.771.272
1.256.545
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İnşaat Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 46
38
38
38		 41
38
38
38		 Dolmadı
219,28117
218,21682
214,24663		 Dolmadı
2.209.886
2.210.612
2.302.588
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 29
29
29
21		 17
29
29
21		 Dolmadı
203,28089
183,72615
224,17431		 Dolmadı
2.489.131
2.815.261
2.057.761
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İşletme Yönetimi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 52
42
42
34		 36
42
42
34		 Dolmadı
219,03025
236,21323
242,6935		 Dolmadı
2.214.444
1.861.124
1.651.818
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Mimari Restorasyon
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 58
64
64
58		 14
53
50
58		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
230,6489		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
1.906.161
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 46
50
50
42		 27
50
50
42		 Dolmadı
190,54144
221,61047
226,04511		 Dolmadı
2.657.077
2.142.276
2.013.204
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Odyometri
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 29
31
31
23		 4
22
31
23		 Dolmadı
Dolmadı
196,84178
214,59941		 Dolmadı
Dolmadı
2.634.325
2.293.753
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Optisyenlik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 54
54
55
47		 35
54
55
47		 Dolmadı
190,85094
192,58811
225,75526		 Dolmadı
2.654.027
2.705.115
2.020.055
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Oyun Geliştirme ve Programlama
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 34


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 34
42
43
34		 6
24
43
34		 Dolmadı
Dolmadı
205,63902
207,85215		 Dolmadı
Dolmadı
2.466.012
2.461.337
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 34


 20


 Dolmadı


 Dolmadı
Bilgi Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Bilgi Üniversitesi başarı sıralamaları, kontenjanlar

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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