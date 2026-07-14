BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı: 2026 sonuç sorgulama ekranı ve itiraz takvimi

BİLSEM ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama için tercihler 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Atamaya esas puanı 40 ve üzerinde olan öğretmenler, görev yaptıkları ilde kendi alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecek.

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