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BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı: 2026 sonuç sorgulama ekranı ve itiraz takvimi
Giriş Tarihi: 14.07.2026 16:48
BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı: 2026 sonuç sorgulama ekranı ve itiraz takvimi
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinde görev almak isteyen öğretmenler için yürütülen seçme ve atama sürecinde sözlü sınav aşaması tamamlandı. Adayların tercih işlemlerinde kullanılacak puanları erişime açılırken sonuçlara itiraz ve atama takviminin sonraki aşamaları da belli oldu. İşte, 2026 sonuç sorgulama ekranı ve itiraz ve tercih takvimi...