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Haberler Fotohaber BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı: 2026 sonuç sorgulama ekranı ve itiraz takvimi
Giriş Tarihi: 14.07.2026 16:48

BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı: 2026 sonuç sorgulama ekranı ve itiraz takvimi

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinde görev almak isteyen öğretmenler için yürütülen seçme ve atama sürecinde sözlü sınav aşaması tamamlandı. Adayların tercih işlemlerinde kullanılacak puanları erişime açılırken sonuçlara itiraz ve atama takviminin sonraki aşamaları da belli oldu. İşte, 2026 sonuç sorgulama ekranı ve itiraz ve tercih takvimi...

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BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı: 2026 sonuç sorgulama ekranı ve itiraz takvimi

BİLSEM öğretmen seçme ve atama sürecine katılan adaylar, bölge komisyonları tarafından gerçekleştirilen sözlü sınavların ardından sonuç ekranına yöneldi. Açıklanan puanlar, öğretmenlerin tercih hakkı kazanıp kazanmadığının belirlenmesinde kullanılacak. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar için de sınırlı bir başvuru süresi uygulanacak.

BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı: 2026 sonuç sorgulama ekranı ve itiraz takvimi

2026 BİLSEM ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2026 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınavların sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar açıklandı.

Adaylar sonuçlarını Millî Eğitim Bakanlığının sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sisteme giriş yapıldıktan sonra sınav türleri arasından "BİLSEM Öğretmen" seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor.

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BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı: 2026 sonuç sorgulama ekranı ve itiraz takvimi

BİLSEM SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 16-17 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak. Başvurular, il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilecek.

İtirazların değerlendirme işlemleri ise 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlanacak. Kılavuza göre faks veya e-posta yoluyla gönderilen itirazlar dikkate alınmayacak.

BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı: 2026 sonuç sorgulama ekranı ve itiraz takvimi

BİLSEM ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama için tercihler 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Atamaya esas puanı 40 ve üzerinde olan öğretmenler, görev yaptıkları ilde kendi alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecek.

MEB BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN SEÇME VE ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı: 2026 sonuç sorgulama ekranı ve itiraz takvimi

2026 BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan atama takvimine göre BİLSEM öğretmen atama sonuçları 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ise 10 Ağustos 2026'ya kadar tamamlanacak.

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