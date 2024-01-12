Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? 2024 MEB BİLSEM başvuru ve sınav takvimi
Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 11:31

BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? 2024 MEB BİLSEM başvuru ve sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınavı için tarihler belli oldu. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf kademelerinde zihin, resim, müzik yeteneklerini geliştirmede yapılan çalışma her eğitim-öğretim yılında düzenleniyor. Peki; MEB ile BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? İşte 2023-2024 başvuru ve sınav takvimi...

BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? 2024 MEB BİLSEM başvuru ve sınav takvimi

BİLSEM sınavları ve başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler yeteneklerine göre katılacakları sınavda bakanlık desteği görecek. MEB Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile hareket edilecek süreçte sınava geri sayım başladı. Peki; BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? 2024 MEB BİLSEM başvuru ve sınav takvimi

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2024?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav, başvuru ve sonuç belli oldu. MEB tarafından yayımlanan tarihlere göre BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? 2024 MEB BİLSEM başvuru ve sınav takvimi

MEB BİLSEM TAKVİMİ 2024

Öğrencilerin yeteneklerine göre 8-19 Ocak 2024 tarihlerinde aday gösterilmeyle başvuruları gerçekleşiyor.

Öğrenciler 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? 2024 MEB BİLSEM başvuru ve sınav takvimi

BİLSEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? 2024 MEB BİLSEM başvuru ve sınav takvimi
SON DAKİKA