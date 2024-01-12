Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
11:31
BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? 2024 MEB BİLSEM başvuru ve sınav takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınavı için tarihler belli oldu. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf kademelerinde zihin, resim, müzik yeteneklerini geliştirmede yapılan çalışma her eğitim-öğretim yılında düzenleniyor. Peki; MEB ile BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? İşte 2023-2024 başvuru ve sınav takvimi...