BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular bitti mi? 2024 MEB BİLSEM başvuru ve sınav takvimi

BİLSEM sınavları ve başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler yeteneklerine göre katılacakları sınavda bakanlık desteği görecek. MEB Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile hareket edilecek süreçte sınava geri sayım başladı. Peki; BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...