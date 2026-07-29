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BİM 29-31 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: Buzdolabı, çamaşır makinesi ve mutfak ürünleri geliyor…
Giriş Tarihi: 29.07.2026 15:09
BİM 29-31 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: Buzdolabı, çamaşır makinesi ve mutfak ürünleri geliyor…
BİM'in 29 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Yeni katalogda beyaz eşya, bisiklet, elektronik, mutfak gereçleri, tekstil ve ev ürünleri yer aldı. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, fiyatlar ne kadar?