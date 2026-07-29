BİM 29-31 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: Buzdolabı, çamaşır makinesi ve mutfak ürünleri geliyor…

BİM aktüel kataloğu iki farklı kampanya günüyle mağazalarda olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü beyaz eşya, bisiklet ve elektronik ürünler satışa çıkarken 31 Temmuz Cuma günü mutfak gereçleri, tekstil ve ev ürünleri raflardaki yerini alacak.