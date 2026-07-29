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Haberler Fotohaber BİM 29-31 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: Buzdolabı, çamaşır makinesi ve mutfak ürünleri geliyor…
Giriş Tarihi: 29.07.2026 15:09

BİM 29-31 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: Buzdolabı, çamaşır makinesi ve mutfak ürünleri geliyor…

BİM'in 29 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Yeni katalogda beyaz eşya, bisiklet, elektronik, mutfak gereçleri, tekstil ve ev ürünleri yer aldı. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, fiyatlar ne kadar?

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BİM 29-31 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: Buzdolabı, çamaşır makinesi ve mutfak ürünleri geliyor…

BİM aktüel kataloğu iki farklı kampanya günüyle mağazalarda olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü beyaz eşya, bisiklet ve elektronik ürünler satışa çıkarken 31 Temmuz Cuma günü mutfak gereçleri, tekstil ve ev ürünleri raflardaki yerini alacak.

BİM 29-31 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: Buzdolabı, çamaşır makinesi ve mutfak ürünleri geliyor…

BİM 29-31 TEMMUZ 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • 80 KM 8 kilogram kurutma makinesi: 16.900 TL
  • 4014 BMS dört programlı bulaşık makinesi: 18.900 TL
  • 330 STE buzdolabı: 18.900 TL
  • 810 CM 8 kilogram çamaşır makinesi: 19.900 TL
  • Android projeksiyon cihazı: 6.900 TL
  • İki katlı dikdörtgen şampuanlık: 529 TL
  • 12 jant denge bisikleti: 2.990 TL
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BİM 29-31 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: Buzdolabı, çamaşır makinesi ve mutfak ürünleri geliyor…

BİM 29-31 TEMMUZ 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Pasta ve börek taşıma kabı: 159 TL
  • Vakumlu ahşap kapaklı renkli baharatlık: 52 TL
  • Vakumlu yuvarlak saklama kabı 2 litre: 99 TL
  • Sekizli meyve bıçağı: 119 TL
  • Temperli fırın kabı: 239 TL
BİM 29-31 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: Buzdolabı, çamaşır makinesi ve mutfak ürünleri geliyor…

BİM 29-31 TEMMUZ 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • 6 litre düdüklü tencere: 3.990 TL
  • 24 santimetre tava: 649 TL
  • Cam ayıcık şekilli kapaklı pipetli bardak: 149 TL
  • bambu kapaklı kavanoz: 109 TL ve 129 TL
  • çelik servis gereçleri: 149 TL
BİM 29-31 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: Buzdolabı, çamaşır makinesi ve mutfak ürünleri geliyor…

BİM 29-31 TEMMUZ 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Su emici paspas: 129 TL
  • Çocuk hasır şapka ve çanta seti: 249 TL
  • Üçlü kadın kısa konç çorap: 89 TL
  • Masa örtüsü 140x210 santimetre: 209 TL

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