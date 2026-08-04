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Giriş Tarihi: 04.08.2026 10:08

BİM 5-7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa çıkacak?

BİM, ağustos ayının ilk haftasında farklı günlerde raflara gelecek aktüel ürünlerini duyurdu. Elektronikten ev ihtiyaçlarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok seçenek kataloglarda yer aldı. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa çıkacak?

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BİM 5-7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa çıkacak?

BİM'in 5, 7 ve 9 Ağustos 2026 tarihlerinde geçerli olacak aktüel katalogları belli oldu. Üç ayrı katalogda satışa sunulacak ürünler ve fiyatları alışveriş listelerini hazırlayanlar için bir araya getirildi.

BİM 5-7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa çıkacak?

5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

  • Oyun bilgisayarı (GeForce RTX 3050) – 34.490 TL
  • Beyaz oyun bilgisayarı (GeForce RTX 4060) – 70.990 TL
  • 12'li 625 W güneş paneli – 99.000 TL
  • Çift hazneli Türk kahvesi makinesi – 6.490 TL
  • 100 cm pelüş zürafa – 525 TL
  • 115 cm pelüş papyonlu ayıcık – 1.050 TL
  • 3 kapaklı, 4 bölmeli çok amaçlı dolap – 3.450 TL
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BİM 5-7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa çıkacak?

7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

  • Gabardin kargo şort – 399 TL
  • El havlusu – 69 TL
  • Yüz havlusu – 109 TL
  • Kadın pantolon – 279 TL
  • Çift kişilik lastikli çarşaf – 279 TL
  • Askılı müslin bebek body – 69 TL
  • Kısa kollu müslin bebek body – 75 TL
  • 2'li mama önlüğü – 89 TL

BİM 5-7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa çıkacak?

7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

  • Erişte ve makarna makinesi – 929 TL
  • Wok tava – 399 TL
  • Hamur şekillendirme tahtası çeşitleri – 149 TL
  • Meyve bıçağı – 29 TL
  • Saklama kabı seti – 549 TL
  • Kare saklama kabı – 119 TL
  • Saklama kabı – 119 TL
  • Çırpma kabı – 279 TL
  • Yuvarlak saklama kabı – 199 TL
  • Süzgeç – 89 TL
  • Buzdolabı saklama kabı – 35 TL
BİM 5-7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa çıkacak?

7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

  • Desenli yuvarlak metal tepsi – 79 TL
  • Cam yağlık – 55 TL
  • Dikdörtgen bölmeli cam sunum tabağı – 269 TL
  • Porselen sunum tabağı – 269 TL
  • Küçük saklama kabı – 239 TL
  • Desenli porselen kupa – 129 TL
  • 12 parçalı çay seti – 419 TL
BİM 5-7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa çıkacak?

9 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

  • 55 inç çerçevesiz 4K Ultra HD QLED Google TV – 21.450 TL
  • Vücut analizli baskül – 649 TL
  • Standlı şarjlı damacana pompası – 449 TL
  • Cep telefonu – 7.500 TL
  • Tuşlu cep telefonu – 1.990 TL
  • LED aydınlatmalı tavan vantilatörü – 749 TL
BİM 5-7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa çıkacak?

9 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

  • Profesyonel saç kurutma makinesi – 890 TL
  • Saç düzleştiricisi – 2.290 TL
  • 6'sı 1 arada erkek bakım seti – 1.390 TL
  • Sakal kesme makinesi – 1.649 TL
  • Vücut tıraş makinesi – 1.290 TL
  • Siyah turbo cam ankastre set – 10.550 TL
  • El blender seti – 1.990 TL
  • Doğrayıcı – 1.490 TL
  • Stand mikser – 5.990 TL
  • LED ışıklı su ısıtıcısı – 690 TL
BİM 5-7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa çıkacak?

9 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

  • Oyuncak 4x4 arazi aracı çeşitleri – 159 TL
  • Ördek yakalama oyuncağı – 229 TL
  • Oyun halısı – 319 TL
  • Plaj sandalyesi – 349 TL
  • Çocuk plaj sandalyesi – 449 TL
  • Lisanslı çocuk kamp sandalyesi – 359 TL

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