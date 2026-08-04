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BİM 5-7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa çıkacak?
Giriş Tarihi: 04.08.2026 10:08
BİM 5-7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa çıkacak?
BİM, ağustos ayının ilk haftasında farklı günlerde raflara gelecek aktüel ürünlerini duyurdu. Elektronikten ev ihtiyaçlarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok seçenek kataloglarda yer aldı. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa çıkacak?