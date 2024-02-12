Giriş Tarihi: 12.02.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
23:09
BİM AKTÜEL 13 - 16 ŞUBAT FIRSATLARI BAŞLADI 🛒Yarın satışta! Bim aktüel ürünler kataloğu ile fırsat ürünler ve fiyat listesi!
Bim aktüel katalog ile 13 - 16 Şubat fırsatları başlıyor. Her hafta Salı ve Cuma günü olmak üzere mağazalarda satışa çıkan ürünlerde bu hafta birbirinden farklı ve her ihtiyaca uygun birçok ürün raflarda olacak. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatla kullanıcılara sunulan ürünlerde bu hafta set üstü ocak, airfyer, Türk kahvesi makinesi, televizyon, elektrikli süpürge ve davlumbaz gibi elektronik ürünler alıcısıyla buluşacak. İşte, 13 – 16 Şubat Bim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…