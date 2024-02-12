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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 13 - 16 ŞUBAT FIRSATLARI BAŞLADI 🛒Yarın satışta! Bim aktüel ürünler kataloğu ile fırsat ürünler ve fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 23:09

BİM AKTÜEL 13 - 16 ŞUBAT FIRSATLARI BAŞLADI 🛒Yarın satışta! Bim aktüel ürünler kataloğu ile fırsat ürünler ve fiyat listesi!

Bim aktüel katalog ile 13 - 16 Şubat fırsatları başlıyor. Her hafta Salı ve Cuma günü olmak üzere mağazalarda satışa çıkan ürünlerde bu hafta birbirinden farklı ve her ihtiyaca uygun birçok ürün raflarda olacak. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatla kullanıcılara sunulan ürünlerde bu hafta set üstü ocak, airfyer, Türk kahvesi makinesi, televizyon, elektrikli süpürge ve davlumbaz gibi elektronik ürünler alıcısıyla buluşacak. İşte, 13 – 16 Şubat Bim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

BİM AKTÜEL 13 - 16 ŞUBAT FIRSATLARI BAŞLADI 🛒Yarın satışta! Bim aktüel ürünler kataloğu ile fırsat ürünler ve fiyat listesi!

Bim aktüel haftanın yıldızları ve fırsat ürünler ile 13-16 Şubat tarihlerinde Salı ve Cuma günü, mağazada satışa çıkacak. 13 Şubat Salı günü Bulaşık makinesi deterjanı, havlu ve tuvalet kağıdı, konsantre çamaşır yumuşatıcısı ve daha birçok temizlik malzemesi satışa sunulacak. Temizlik ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım ürünleri, pasta malzemeleri ve kahvaltılık ürünler de satışa sunulacak. 16 Şubat Cuma listesinde ise elektronik ürünler ve daha fazlası yer alıyor. İşte, 13-16 Şubat Bim aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL 13 - 16 ŞUBAT FIRSATLARI BAŞLADI 🛒Yarın satışta! Bim aktüel ürünler kataloğu ile fırsat ürünler ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT

BİM Çalışma Saatleri

BİM, Türkiye'de en fazla şubesi bulunan süpermarket zincirlerinden biridir. Söz konusu marketin portföyünde 850'nin üzerinde ürün bulunur. Bunun yanında marketin aktüel ürünleri de müşterilerin dikkatini çeken parçalar arasındadır. BİM marketler zincirinin tüm Türkiye'deki çalışma saatleri aynıdır.

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BİM AKTÜEL 13 - 16 ŞUBAT FIRSATLARI BAŞLADI 🛒Yarın satışta! Bim aktüel ürünler kataloğu ile fırsat ürünler ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT

BİM Kaçta Açılıyor ve Kapanıyor?

BİM marketlerinin hafta içi ve hafta sonu çalışma saati aynıdır. Bahse konu market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet verir. Bu kapsamda marketin açılış saati 09:00, kapanışı ise 21:00'dır.

Marketlerde öğle arası yoktur. Hizmetin aksamaması için tüm personel vardiyalı şekilde çalıştırılır.

BİM AKTÜEL 13 - 16 ŞUBAT FIRSATLARI BAŞLADI 🛒Yarın satışta! Bim aktüel ürünler kataloğu ile fırsat ürünler ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL 16 ŞUBAT

BİM Cuma Çalışma Saatleri

Cuma günleri ise cuma namazı vaktinde marketin kapalı olduğunu görebilirsiniz. Bu vakit, cuma günü öğle ezanının okunduğu saate göre ayarlanır.

BİM AKTÜEL 13 - 16 ŞUBAT FIRSATLARI BAŞLADI 🛒Yarın satışta! Bim aktüel ürünler kataloğu ile fırsat ürünler ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE İADE KOŞULLARI NELER?

Bim Aktüel Kalite Güvencesi hakkında;

1. Uyguladığımız "koşulsuz iade garantisi" politikasıyla müşterilerimizin menfaatini en üst düzeyde tutmaktayız. Müşterilerimiz, satın aldıkları bir ürünü hiçbir neden belirtmeksizin ve zaman kısıtlaması olmadan fiş ve kredi kartı slipiyle birlikte en yakın BİM mağazasına iade edebilir.

2. "Kalitemiz güvence altındadır" logomuz, kuruluşumuzdan bu yana düsturumuz olmuştur.
BİM olarak insan sağlığını ve sattığımız ürünlerin güvenilirliğini her türlü maddi getirinin üzerinde tutmaktayız.
Mağazalarımızda satılan ürünlerin fiyatlarına olduğu kadar kalitelerine de önem vermekteyiz. Kalite güvence bölümümüz, her bir ürünün yasal zorunluluklara ve BİM kriterlerine uygunluğunu test ederek onay verir ve ancak uygun bulunan ürünler satışa sunulur. Satış aşamasında da ürünlerin kalitesi ve yasalara uygunluğu, bağımsız ve akredite laboratuvarlarda düzenli olarak test edilir.

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