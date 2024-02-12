BİM AKTÜEL 13 - 16 ŞUBAT FIRSATLARI BAŞLADI 🛒Yarın satışta! Bim aktüel ürünler kataloğu ile fırsat ürünler ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE İADE KOŞULLARI NELER?

Bim Aktüel Kalite Güvencesi hakkında;

1. Uyguladığımız "koşulsuz iade garantisi" politikasıyla müşterilerimizin menfaatini en üst düzeyde tutmaktayız. Müşterilerimiz, satın aldıkları bir ürünü hiçbir neden belirtmeksizin ve zaman kısıtlaması olmadan fiş ve kredi kartı slipiyle birlikte en yakın BİM mağazasına iade edebilir.

2. "Kalitemiz güvence altındadır" logomuz, kuruluşumuzdan bu yana düsturumuz olmuştur.

BİM olarak insan sağlığını ve sattığımız ürünlerin güvenilirliğini her türlü maddi getirinin üzerinde tutmaktayız.

Mağazalarımızda satılan ürünlerin fiyatlarına olduğu kadar kalitelerine de önem vermekteyiz. Kalite güvence bölümümüz, her bir ürünün yasal zorunluluklara ve BİM kriterlerine uygunluğunu test ederek onay verir ve ancak uygun bulunan ürünler satışa sunulur. Satış aşamasında da ürünlerin kalitesi ve yasalara uygunluğu, bağımsız ve akredite laboratuvarlarda düzenli olarak test edilir.

