Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:00
Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
11:00
BİM 17 EKİM'E ÖZEL ŞOK FİYATLAR! | 17-20 Ekim Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! TV, Sürgülü Aspiratör, Dik Süpürge, Blender Set...
Bim mağazalarında her hafta düzenli olarak yayınlanan aktüel ürünler katoloğu, bu hafta 17 Ekim Salı günü için de belli oldu. Her hafta farklı ve indirimli fiyatlarıyla satışa çıkan ürünlerde 17-20 Ekim tarihlerinde birçok ürün satışa çıkacak. Aktüel ürünlerin yanı sıra yiyecek, içecek gibi birçok gıda ürünlerinde de indirim olacak. Peki, Bim'de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı? İşte, aktüel ürünler kataloğu...