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Haberler Fotohaber BİM 17 EKİM'E ÖZEL ŞOK FİYATLAR! | 17-20 Ekim Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! TV, Sürgülü Aspiratör, Dik Süpürge, Blender Set...
Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 11:00

BİM 17 EKİM'E ÖZEL ŞOK FİYATLAR! | 17-20 Ekim Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! TV, Sürgülü Aspiratör, Dik Süpürge, Blender Set...

Bim mağazalarında her hafta düzenli olarak yayınlanan aktüel ürünler katoloğu, bu hafta 17 Ekim Salı günü için de belli oldu. Her hafta farklı ve indirimli fiyatlarıyla satışa çıkan ürünlerde 17-20 Ekim tarihlerinde birçok ürün satışa çıkacak. Aktüel ürünlerin yanı sıra yiyecek, içecek gibi birçok gıda ürünlerinde de indirim olacak. Peki, Bim'de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı? İşte, aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL 17-20 EKİM KATALOĞU | Bim’de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı?

Bim'de bu hafta indirmli ürünler katoloğuna göre birçok ürün raflarda yerini alacak. Bu Salı Bim'de pirinçten bebek bezine, yoğurttan toz detarjana, Televizyondan monta kadar birçok ürün satışa çıkacak. Peki, 17 Ekim hangi ürünler olacak, fiyatları ne kadar? İşte, Bim aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL 17-20 EKİM KATALOĞU | Bim’de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı?

BİM 17 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU

İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg (109 TL)

İkbal Evlik Dana Sucuk 300 g (109 TL)

Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri (32,50 TL)

Nora Un Çeşitleri (22,50 TL)

Namet Dana Kebap (29,75 TL)

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BİM AKTÜEL 17-20 EKİM KATALOĞU | Bim’de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı?

Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi Çeşitleri (239 TL)

Familia 8 Rulo Tuvalet Kağıdı (38 TL)

Familia Kağıt Havlu 6 Rulo (45 TL)

Fairy Platinum Green Bulaşık Makinesi Tableti 80'li (350 TL)

Rinso Toz Deterjan 10 KG (209 TL)

Nivea El ve Vücut Kremi 250 ml 59,50 TL)

BİM AKTÜEL 17-20 EKİM KATALOĞU | Bim’de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı?

BİM 20 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Kurmalı Banyo Oyuncakları (59 TL)

İlk 100 Sözcük Çeşitleri (69 TL)

2'li Böcek Arabalar (29,50 TL)

Eşleştir Öğren Kavramlar Oyunu (45 TL)

Neşeli Halkalar Oyuncağı (59 TL)

BİM AKTÜEL 17-20 EKİM KATALOĞU | Bim’de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı?

BİM 20 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Yumak Çeşitleri (65 TL)

2-4 Yaş Konuşturan Yaz-Sil Kitapları (149 TL)

Banyo/Mama Oturağı (169 TL)

Çocuk Küveti Filesi (37,50 TL)

Katlanabilir Su Kovası ~ 12 L (99 TL)

Katlanabilir Çamaşır Selesi ~ 38 L (159 TL)

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