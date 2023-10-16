BİM 17 EKİM'E ÖZEL ŞOK FİYATLAR! | 17-20 Ekim Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! TV, Sürgülü Aspiratör, Dik Süpürge, Blender Set...

Bim'de bu hafta indirmli ürünler katoloğuna göre birçok ürün raflarda yerini alacak. Bu Salı Bim'de pirinçten bebek bezine, yoğurttan toz detarjana, Televizyondan monta kadar birçok ürün satışa çıkacak. Peki, 17 Ekim hangi ürünler olacak, fiyatları ne kadar? İşte, Bim aktüel ürünler kataloğu...