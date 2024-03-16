Giriş Tarihi: 16.03.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
12:28
BİM AKTÜEL 19 MART KATALOĞU YAYINDA | Bim aktüel katalog ile bu Salı Bim'de hangi ürünler var?
Bim aktüel ürünler her hafta Salı ve Cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesinde ise Bim aktüel ürünler kataloğu ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta Seyahat Çantası Çeşitleri, Banyo Kesesi, Yüz Kesesi, Saç Spreyi, El ve Vücut Kremi gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün Bim aktüel ürünler kataloğu ile 19 Mart Salı günü raflarda!