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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 19 MART KATALOĞU YAYINDA | Bim aktüel katalog ile bu Salı Bim'de hangi ürünler var?
Giriş Tarihi: 16.03.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 12:28

BİM AKTÜEL 19 MART KATALOĞU YAYINDA | Bim aktüel katalog ile bu Salı Bim'de hangi ürünler var?

Bim aktüel ürünler her hafta Salı ve Cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesinde ise Bim aktüel ürünler kataloğu ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta Seyahat Çantası Çeşitleri, Banyo Kesesi, Yüz Kesesi, Saç Spreyi, El ve Vücut Kremi gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün Bim aktüel ürünler kataloğu ile 19 Mart Salı günü raflarda!

BİM AKTÜEL 19 MART KATALOĞU YAYINDA | Bim aktüel katalog ile bu Salı Bim’de hangi ürünler var?

Bim aktüel 19 Mart Salı fırsatları yayında! Mağazalarda satışa çıkmadan önce katalog ile sayfa sayfa yayınlanan ürünlerde Uzaktan Kumandalı Led Ampul, 9W Led Ampul, Renkli Kişisel Bakım Seti gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, Salı fırsatları ile Bim aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL 19 MART KATALOĞU YAYINDA | Bim aktüel katalog ile bu Salı Bim’de hangi ürünler var?

BİM AKTÜEL 19 MART KATALOĞU YAYINDA

  • Bebek Bezi
  • Tuvalet Kağıdı
  • Islak Havlu
  • Atlet Erkek Kadın
  • Sporcu Tayt Kadın
  • Boxer Erkek
  • Boxer Kadın
  • Destekli İç Çamaşır
  • Seyahat Çantası Çeşitleri
  • Banyo Kesesi
  • Yüz Kesesi
  • Saç Spreyi
  • El ve Vücut Kremi
  • Şampuan ve Duş Jeli Seti
  • Bebek Şampuanı
  • Uzaktan Kumandalı Led Ampul
  • 9W Led Ampul
  • Renkli Kişisel Bakım Seti
  • Yüzey Temizleyici
  • Leke Çıkarıcı
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BİM AKTÜEL 19 MART KATALOĞU YAYINDA | Bim aktüel katalog ile bu Salı Bim’de hangi ürünler var?
  • Yarım Yağlı Yoğurt
  • Az Yağlı Beyaz Peynir
  • Rende Mozzarella
  • Osmanlıcık Pirinç
  • Yarım Yağlı Tost Peyniri
  • Yarım Yağlı Eritme Peynir
  • Bulgur
  • Çikolatalı Pastörize Süt
  • Çilekli Kefir
  • Margarin
  • Manda ve Keçi Tereyağı
  • Ballı Kaymak
  • Pekmez Çeşitleri
  • Tahin
  • Oyuncaklı Yumurta
  • Vanilya Aromalı Kremalı Gofret
  • Frambuaz Soslu Beyaz Çikolatalı Kaplamalı Kek
  • Tuzlu Çörek Otlu Bisküvi
  • Kakaolu Taneli Almanya Çikolatası
  • Dondurma
  • Mantı
  • Pizza Tost
  • İnce Çıtır Patates
  • Tatlı Patlak Susamlı Bisküvi
  • Kakao Kremalı Kruvasan
BİM AKTÜEL 19 MART KATALOĞU YAYINDA | Bim aktüel katalog ile bu Salı Bim’de hangi ürünler var?
  • Yarım Yağlı Süt
  • Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri
  • Labne
  • Dana Sucuk
  • Meyveli/Kakaolu Süt Çeşitleri
  • Toz Şeker
  • Küp Şeker
  • Ayrılan
  • Çikolatalı Pastörize Süt
  • Kakaolu Fındık Kreması
  • Kakaolu Tahin Helvası
  • Sade Kremalı Bisküvi
  • Muz Kremalı Bisküvi
  • Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi
  • Sütü Çikolata Kaplamalı Rusveyml Bisküvi
  • Karamelli Kremalı Bisküvi
  • Çikolatalı Gofret
  • Fındık Kremalı Gofret
  • Portakallı Jöleli Bisküvi
  • Pötibör Bisküvi
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