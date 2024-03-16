BİM AKTÜEL 19 MART KATALOĞU YAYINDA | Bim aktüel katalog ile bu Salı Bim’de hangi ürünler var?

Bim aktüel 19 Mart Salı fırsatları yayında! Mağazalarda satışa çıkmadan önce katalog ile sayfa sayfa yayınlanan ürünlerde Uzaktan Kumandalı Led Ampul, 9W Led Ampul, Renkli Kişisel Bakım Seti gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, Salı fırsatları ile Bim aktüel ürünler kataloğu!