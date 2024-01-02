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Haberler Fotohaber BİM aktüel 2-5 Ocak kataloğu | Yeni yılın dev indirimleri ile düdüklü tencere, sakal düzeltici ve katlanabilir yatak fırsatı!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:10

BİM aktüel 2-5 Ocak kataloğu | Yeni yılın dev indirimleri ile düdüklü tencere, sakal düzeltici ve katlanabilir yatak fırsatı!

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM yeni yılın ilk indirimli aktüel kataloğunu müşterilerinin erişimine sundu. Akıllı düdüklü tencere, elektrikli süpürge, sakal düzeltici ve katlanabilir yatak bu haftanın yıldızları olarak göze çarpıyor. Bu hafta Salı ve Cuma indirimleri ile uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünleri listelendi. İşte 2-5 Ocak BİM aktüel ürünler listesi…

BİM AKTÜEL 2-5 OCAK 2024 KATALOĞU: Salı ve cuma indirimleri ile düdüklü tencere, sakal düzeltici ve katlanabilir yatak fırsatı

Yeni yılın ilk 2-5 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Marketin aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için bu salı ve cuma BİM indirimleri yakından takip ediliyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı burada…

BİM AKTÜEL 2-5 OCAK 2024 KATALOĞU: Salı ve cuma indirimleri ile düdüklü tencere, sakal düzeltici ve katlanabilir yatak fırsatı
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BİM AKTÜEL 2-5 OCAK 2024 KATALOĞU: Salı ve cuma indirimleri ile düdüklü tencere, sakal düzeltici ve katlanabilir yatak fırsatı
BİM AKTÜEL 2-5 OCAK 2024 KATALOĞU: Salı ve cuma indirimleri ile düdüklü tencere, sakal düzeltici ve katlanabilir yatak fırsatı
BİM AKTÜEL 2-5 OCAK 2024 KATALOĞU: Salı ve cuma indirimleri ile düdüklü tencere, sakal düzeltici ve katlanabilir yatak fırsatı
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