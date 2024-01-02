BİM aktüel 2-5 Ocak kataloğu | Yeni yılın dev indirimleri ile düdüklü tencere, sakal düzeltici ve katlanabilir yatak fırsatı!

Yeni yılın ilk 2-5 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Marketin aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için bu salı ve cuma BİM indirimleri yakından takip ediliyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı burada…