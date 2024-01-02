Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:10
BİM aktüel 2-5 Ocak kataloğu | Yeni yılın dev indirimleri ile düdüklü tencere, sakal düzeltici ve katlanabilir yatak fırsatı!
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM yeni yılın ilk indirimli aktüel kataloğunu müşterilerinin erişimine sundu. Akıllı düdüklü tencere, elektrikli süpürge, sakal düzeltici ve katlanabilir yatak bu haftanın yıldızları olarak göze çarpıyor. Bu hafta Salı ve Cuma indirimleri ile uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünleri listelendi. İşte 2-5 Ocak BİM aktüel ürünler listesi…