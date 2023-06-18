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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 23 HAZİRAN CUMA KATALOĞU|| Bu Cuma BİM’e neler geliyor? Elektrikli bisiklet, derin dondurucu, yağsız fritöz…
Giriş Tarihi: 18.06.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 11:43

BİM AKTÜEL 23 HAZİRAN CUMA KATALOĞU|| Bu Cuma BİM’e neler geliyor? Elektrikli bisiklet, derin dondurucu, yağsız fritöz…

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı, bu hafta indirimli gelen ürünler listesi belli oldu. BİM mağazalarında her hafta salı ve cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler listesi bu Cuma da dop dolu. Bu hafta BİM'de elektrikli bisiklet, elektrikli düdüklü tencere, yağsız fritöz gibi ürünler raflarda yerini almak için bekliyor. Peki, Bu Cuma BİM'de neler var? İşte, BİM 23 Haziran aktüel ürünler kataloğu tam listesi…

BİM AKTÜEL 23 HAZİRAN CUMA KATALOĞU|| Bu Cuma BİM’e neler geliyor? Elektrikli bisiklet, derin dondurucu, yağsız fritöz…

Her Salı ve Cuma günü raflardaki yerini alan BİM aktüel ürünler 23 Haziran kataloğu tam listesi yayınlandı. Bu hafta da birçok ürün uygun fiyatla alıcısını bekleyecek. Bu Cuma BİM'de derin dondurucu, mikrodalga fırın, çay makinesi, 12 parça yemek takımı raflarda yerini alacak. Bu noktada BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Haziran sorgulanıyor. İşte, tam liste…

BİM AKTÜEL 23 HAZİRAN CUMA KATALOĞU TAM LİSTESİ

BİM AKTÜEL 23 HAZİRAN CUMA KATALOĞU|| Bu Cuma BİM’e neler geliyor? Elektrikli bisiklet, derin dondurucu, yağsız fritöz…
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BİM AKTÜEL 23 HAZİRAN CUMA KATALOĞU|| Bu Cuma BİM’e neler geliyor? Elektrikli bisiklet, derin dondurucu, yağsız fritöz…
BİM AKTÜEL 23 HAZİRAN CUMA KATALOĞU|| Bu Cuma BİM’e neler geliyor? Elektrikli bisiklet, derin dondurucu, yağsız fritöz…
BİM AKTÜEL 23 HAZİRAN CUMA KATALOĞU|| Bu Cuma BİM’e neler geliyor? Elektrikli bisiklet, derin dondurucu, yağsız fritöz…
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