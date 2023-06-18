Giriş Tarihi: 18.06.2023 11:43
Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
11:43
BİM AKTÜEL 23 HAZİRAN CUMA KATALOĞU|| Bu Cuma BİM’e neler geliyor? Elektrikli bisiklet, derin dondurucu, yağsız fritöz…
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı, bu hafta indirimli gelen ürünler listesi belli oldu. BİM mağazalarında her hafta salı ve cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler listesi bu Cuma da dop dolu. Bu hafta BİM'de elektrikli bisiklet, elektrikli düdüklü tencere, yağsız fritöz gibi ürünler raflarda yerini almak için bekliyor. Peki, Bu Cuma BİM'de neler var? İşte, BİM 23 Haziran aktüel ürünler kataloğu tam listesi…