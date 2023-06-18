BİM AKTÜEL 23 HAZİRAN CUMA KATALOĞU|| Bu Cuma BİM’e neler geliyor? Elektrikli bisiklet, derin dondurucu, yağsız fritöz…

Her Salı ve Cuma günü raflardaki yerini alan BİM aktüel ürünler 23 Haziran kataloğu tam listesi yayınlandı. Bu hafta da birçok ürün uygun fiyatla alıcısını bekleyecek. Bu Cuma BİM'de derin dondurucu, mikrodalga fırın, çay makinesi, 12 parça yemek takımı raflarda yerini alacak. Bu noktada BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Haziran sorgulanıyor. İşte, tam liste…

BİM AKTÜEL 23 HAZİRAN CUMA KATALOĞU TAM LİSTESİ