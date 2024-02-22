Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:26
BİM AKTÜEL 23 ŞUBAT CUMA FIRSATLARI 🛒 Bim aktüel akıllı bileklik, su arıtma cihazı, çift yönlü ısıtıcı yarın raflarda!
Bim aktüel ürünler her hafta Cuma günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesinde ise Bim aktüel ürünler kataloğu ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta laptop, notebook, 55 inç televizyon, cep telefonu, akıllı bileklik, su arıtma cihazı, süpürge, IP kamere, çift yönlü ısıtıcı, mutfak araç gereçleri gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün Bim aktüel ürünler kataloğu ile 23 Şubat Cuma günü raflarda!