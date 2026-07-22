BİM AKTÜEL 24 - 26 TEMMUZ 2026 | Bu hafta BİM’de neler var? Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri geliyor!

24 - 26 Temmuz 2026 tarihli BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri yer alırken, birçok farklı kategoride avantajlı fırsatlar da tüketicileri bekliyor.