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BİM AKTÜEL 24 - 26 TEMMUZ 2026 | Bu hafta BİM'de neler var? Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri geliyor!
Giriş Tarihi: 22.07.2026 14:16
BİM AKTÜEL 24 - 26 TEMMUZ 2026 | Bu hafta BİM'de neler var? Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri geliyor!
BİM'in 24 - 26 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Bu hafta raflarda tek fiyat avantajıyla satışa sunulacak mutfak ve banyo ürünleri dikkat çekerken, birçok ev gereci de uygun fiyatlarla müşterilerle buluşacak. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler yeni kataloğu incelemeye başladı.