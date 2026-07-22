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BİM AKTÜEL FIRSATLARI 24 - 26 TEMMUZ 2026 | Bu hafta BİM'de neler var? Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri!
Giriş Tarihi: 22.07.2026 22:21
BİM AKTÜEL FIRSATLARI 24 - 26 TEMMUZ 2026 | Bu hafta BİM'de neler var? Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri!
BİM'in 24 - 26 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Bu hafta raflarda tek fiyat avantajıyla satışa sunulacak mutfak ve banyo ürünleri dikkat çekerken, birçok ev gereci de uygun fiyatlarla müşterilerle buluşacak. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler yeni kataloğu incelemeye başladı.