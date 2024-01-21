Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 23-26 OCAK kataloğu! temizlik seti, tıraş makinesi, akıllı telefonlar... Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünleri
Giriş Tarihi: 21.01.2024 01:31 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 01:31

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 23-26 OCAK kataloğu! temizlik seti, tıraş makinesi, akıllı telefonlar... Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünleri

BİM' de bu hafta 23-26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri müşterileri ile buluşan aktüel ürünler kampanyasında bu hafta yer alacak haftanın yıldızları arasında katlanabilir temizlik seti, akıllı telefonlar, tıraş makinesi, birçok farklı markanın indirimli deterjanları ilk etapta göze çarpıyor. BİM aktüel ürünler uygun fiyatlı alışveriş kovalayan müşteriler için 23-26 Ocak BİM kataloğu ile yayında. İşte, zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 23-26 OCAK kataloğu! temizlik seti, tıraş makinesi, akıllı telefonlar... Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünleri

23-26 Ocak BİM aktüel kataloğu listelendi. Marketin aktüel kataloğu ile ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek için bu salı ve cuma BİM indirimleri burada. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu sayfa sayfa!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 23-26 OCAK kataloğu! temizlik seti, tıraş makinesi, akıllı telefonlar... Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünleri
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 23-26 OCAK kataloğu! temizlik seti, tıraş makinesi, akıllı telefonlar... Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünleri
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 23-26 OCAK kataloğu! temizlik seti, tıraş makinesi, akıllı telefonlar... Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünleri
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 23-26 OCAK kataloğu! temizlik seti, tıraş makinesi, akıllı telefonlar... Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünleri
SON DAKİKA