Giriş Tarihi: 21.01.2024 01:31
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
01:31
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 23-26 OCAK kataloğu! temizlik seti, tıraş makinesi, akıllı telefonlar... Haftanın yıldızlı BİM aktüel ürünleri
BİM' de bu hafta 23-26 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri müşterileri ile buluşan aktüel ürünler kampanyasında bu hafta yer alacak haftanın yıldızları arasında katlanabilir temizlik seti, akıllı telefonlar, tıraş makinesi, birçok farklı markanın indirimli deterjanları ilk etapta göze çarpıyor. BİM aktüel ürünler uygun fiyatlı alışveriş kovalayan müşteriler için 23-26 Ocak BİM kataloğu ile yayında. İşte, zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri.