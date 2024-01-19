Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
09:07
BİM aktüel katalog 19 Ocak Cuma indirimleri raflarda! Tencere, kahve makinesi, blender... İşte BİM aktüel ürünler
BİM aktüel 19 Ocak ürünleri raflarda! Mikrodalga fırın, kahve makinesi, süpürge, blender, düdüklü tencere, saklama kapları, bardak ve fincan setleri... Mutfak eşyası tutkunlarına özel ürünler bugün reyonlarda yerini aldı. Elektronik, bebek ve çocuk eşyaları da dikkat çekiyor. Alışveriş listesini çıkaranlar zincir marketlere doğru yola çıktı. İşte, BİM katalog aktüel ürünler Cuma indirimleri...