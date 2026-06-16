Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!

Alışveriş tutkunları 2026 Haziran ayının bu haftasında BİM afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle drone, oturma grubu, çadır ve beyaz eşyaların ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla BİM aktüel ürünleri...