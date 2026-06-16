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Haberler Fotohaber Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:02

Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!

BİM 16-17-19 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı BİM raflarında özellikle gıda ürünleri, elektronik ve beyaz eşya cihazları, kamp ve bahçe eşyaları dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Böylece dekorasyondan teknolojik cihazlara kadar uzanan ürün çeşitliliğine sahip olan afiş, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

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Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!

Alışveriş tutkunları 2026 Haziran ayının bu haftasında BİM afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle drone, oturma grubu, çadır ve beyaz eşyaların ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla BİM aktüel ürünleri...

Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 830 g 37,50 TL

Aşurelik Buğday 1 kg 32,50 TL

Hazır Aşure 200 g 37,50 TL

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Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Dana Kangal Sucuk 500 gr 299 TL

Limonlu Cheesecake Aromalı Tam Yağlı Taze Peynir 180 gr 59,50 TL

Dana Döner 450 gr 339 TL

Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Karadut Özü 250 ml 99 TL

Çözünebilir Kahve 150 gr 249 TL

Gazlı İçecek 4x1 Litre 159 TL

Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kurutulmuş Meyve Çeşitleri 109 TL

Patates Cipsi 125 gr 44 TL

Meyve Topu 80 gr 64,50 TL

Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!

17 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOĞU

Katlanabilir taşınabilir metal karyola: 2.950 TL

Metal karyola: 1.950 TL

Visco torba yaylı tek kişilik yatak: 5.790 TL

Tek kişilik kılıflı sünger yatak: 1.590 TL

Yataklı köşe koltuk takımı: 22.750 TL

Şişme çadır (8-10 kişilik): 65.000 TL

Şişme çadır (5-6 kişilik): 88.500 TL

Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!

19 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOĞU

Erkek Pantolon: 719 TL

Erkek Triko Ayakkabı: 599 TL

Katlanabilir Sehpa: 599 TL

Büyük Bedene Uyumlu Erkek Şort Takımı: 579 TL

Erkek Şort Takımı: 519 TL

Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!

19 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOĞU

Tekerlekli Metal Scooter: 3.299 TL

Erkek Pantolon: 719 TL

Erkek Triko Ayakkabı: 599 TL

Katlanabilir Sehpa: 599 TL

Büyük Bedene Uyumlu Erkek Şort Takımı: 579 TL

Erkek Şort Takımı: 519 TL

Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!

19 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOĞU

Elektrikli bisiklet: 32.500 TL

55 inç Frameless 4K Ultra HD Google TV: 15.900 TL

Beyaz turbo cam ankastre set: 10.950 TL

Siyah turbo cam ankastre set: 10.550 TL

Cep telefonu (4 GB / 128 GB): 9.990 TL

Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!

19 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOĞU

Saç Tasarımı ve Aksesuarları - 990 TL

Mıknatıslı Tüp Blok - 479 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#BİM

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