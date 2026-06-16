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Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:02
Bugün BİM marketlerde neler var? BİM 16-17-19 Haziran 2026 Aktüel Kataloğu Yayında!
BİM 16-17-19 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı BİM raflarında özellikle gıda ürünleri, elektronik ve beyaz eşya cihazları, kamp ve bahçe eşyaları dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Böylece dekorasyondan teknolojik cihazlara kadar uzanan ürün çeşitliliğine sahip olan afiş, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor.