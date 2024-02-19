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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL KATALOĞU 20-23 ŞUBAT || Pratik ütü, blender, çelik kettle, cep telefonları… Salı ve Cuma indirimiyle raflarda!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 21:08 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 21:09

BİM AKTÜEL KATALOĞU 20-23 ŞUBAT || Pratik ütü, blender, çelik kettle, cep telefonları… Salı ve Cuma indirimiyle raflarda!

BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Alışveriş severlerin merakla beklediği katalog bu hafta da indirimli ürünleriyle müşterilerini sevindirdi. Paslanmaz çelik kettledan, seyahat ütüsüne, birçok farklı mutfak eşyasıyla çeyizini tamamlamak ve mutfağına yeni yardımcılar eklemek isteyenlerin beğenisine sunulurken elektronik sevenleri de unutmadı. İndirimli fiyatlarla akıllı saatler, cep telefonları ve kablosuz kulaklıklar bu hafta Salı ve Cuma günü tüm mağazalarda yer alacak. İşte 20-23 Şubat BİM Aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL KATALOĞU 20-23 ŞUBAT || Pratik ütü, blender, çelik kettle, cep telefonları… Salı ve Cuma indirimiyle raflarda!

BİM aktüel kataloğuyla indirimin yıldızları yarından itibaren raflarda yerini alıyor. Ev dekorasyonu, çeyiz alışverişi, elektronik tutkusu gibi birçok alanda alışveriş severleri mutlu ederken anneleri de unutmadı. İndirimli fiyatlarla bebek izleme kamerası ve otomatik göğüs pompası mağazalarda yerini alıyor. İşte saysa sayfa BİM Aktüel 20-23 Şubat aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL KATALOĞU 20-23 ŞUBAT || Pratik ütü, blender, çelik kettle, cep telefonları… Salı ve Cuma indirimiyle raflarda!
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BİM AKTÜEL KATALOĞU 20-23 ŞUBAT || Pratik ütü, blender, çelik kettle, cep telefonları… Salı ve Cuma indirimiyle raflarda!
BİM AKTÜEL KATALOĞU 20-23 ŞUBAT || Pratik ütü, blender, çelik kettle, cep telefonları… Salı ve Cuma indirimiyle raflarda!
BİM AKTÜEL KATALOĞU 20-23 ŞUBAT || Pratik ütü, blender, çelik kettle, cep telefonları… Salı ve Cuma indirimiyle raflarda!
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