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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 TEMMUZ 2026 | BİM aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta! Tek fiyat ürünler...
Giriş Tarihi: 23.07.2026 21:09

BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 TEMMUZ 2026 | BİM aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta! Tek fiyat ürünler...

BİM 24-26 Temmuz 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı BİM raflarında özellikle mutfak, banyo, tekstil ve ev eşyaları dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Böylece dekorasyondan teknolojik cihazlara kadar uzanan ürün çeşitliliğine sahip olan afiş, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

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BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 TEMMUZ 2026 | BİM aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta! Tek fiyat ürünler...

Alışveriş tutkunları 2026 Temmuz ayının bu haftasında BİM afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri ile termos, klima, cam ankastre set gibi çeşitlerin ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla 24-26 Temmuz BİM aktüel ürünleri...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 TEMMUZ 2026 | BİM aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta! Tek fiyat ürünler...

24 TEMMUZ 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri - 35 TL

Ahşap Görünümlü Kirli Sepeti 55 L - 379 TL

Delikli Çamaşır Selesi 38 L - 169 TL

Hazneli Sıvı Sabunluk - 139 TL

Kova-Fırça Seti - 479 TL

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BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 TEMMUZ 2026 | BİM aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta! Tek fiyat ürünler...

24 TEMMUZ 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti - 799 TL

Kot Pantolon Erkek M/L - 699 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 100x200+30 cm - 389 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 160x200+30 cm - 499 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 100x200+30 cm - 259 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 TEMMUZ 2026 | BİM aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta! Tek fiyat ürünler...

24 TEMMUZ 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri 350 cc - 35 TL

Rain Büyük Kase 1460 cc - 199 TL

Rain Çukur Tabak 20,6 cm 2'li - 179 TL

Viola Su Bardağı 340 cc 3'lü - 179 TL

Viola Meşrubat Bardağı 430 cc 3'lü - 199 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 TEMMUZ 2026 | BİM aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta! Tek fiyat ürünler...

26 TEMMUZ 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Çelik Termos 3 L - 1.150 TL

Pipetli Termos Işıklı 900 ml - 899 TL

Rampalı Yarış Seti 6 Katlı - 259 TL

Aşçılı Mutfak Seti - 449 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 TEMMUZ 2026 | BİM aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta! Tek fiyat ürünler...

26 TEMMUZ 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 10.950 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set - 10.550 TL

Klima - 31.500 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 TEMMUZ 2026 | BİM aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta! Tek fiyat ürünler...

26 TEMMUZ 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Powerbank - 599 TL

Kablosuz Kulak Üstü Çocuk Kulaklık - 479 TL

Uzaktan Kumandalı Led Ampul - 99 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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