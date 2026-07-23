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BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 TEMMUZ 2026 | BİM aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta! Tek fiyat ürünler...
Giriş Tarihi: 23.07.2026 21:09
BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 TEMMUZ 2026 | BİM aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta! Tek fiyat ürünler...
BİM 24-26 Temmuz 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı BİM raflarında özellikle mutfak, banyo, tekstil ve ev eşyaları dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Böylece dekorasyondan teknolojik cihazlara kadar uzanan ürün çeşitliliğine sahip olan afiş, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor.