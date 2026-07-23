BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 TEMMUZ 2026 | BİM aktüel ürünleri neler? Yarın Satışta! Tek fiyat ürünler...

Alışveriş tutkunları 2026 Temmuz ayının bu haftasında BİM afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri ile termos, klima, cam ankastre set gibi çeşitlerin ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla 24-26 Temmuz BİM aktüel ürünleri...