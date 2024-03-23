Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART || Alışveriş severlere müjde... İndirimli ürünler bu Salı ve Cuma BİM mağazalarında
Giriş Tarihi: 23.03.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 09:26

BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART || Alışveriş severlere müjde... İndirimli ürünler bu Salı ve Cuma BİM mağazalarında

BİM aktüel kataloğu yayında. Alışveriş tutkunları ve indirim avcılarına müjde! Birbirinden farklı mutfak eşyaları ve küçük ve aletleri mağazalarda! 26-29 Mart Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de birbirinden farklı seçenekler yer alıyor. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken mübarek Ramazan-ı Şerif'e özel birçok gıda malzemesinde indirim göze çarpıyor. BİM elektronik severleri de unutmadı. İşte, 26-29 Mart 2024 Salı-Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART || Alışveriş severlere müjde... İndirimli ürünler bu Salı ve Cuma BİM mağazalarında

BİM katalog Cuma indirimleri listelendi. 15 Mart 2024 Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART || Alışveriş severlere müjde... İndirimli ürünler bu Salı ve Cuma BİM mağazalarında
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART || Alışveriş severlere müjde... İndirimli ürünler bu Salı ve Cuma BİM mağazalarında
BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART || Alışveriş severlere müjde... İndirimli ürünler bu Salı ve Cuma BİM mağazalarında
BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART || Alışveriş severlere müjde... İndirimli ürünler bu Salı ve Cuma BİM mağazalarında
SON DAKİKA