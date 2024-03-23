Giriş Tarihi: 23.03.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
09:26
BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART || Alışveriş severlere müjde... İndirimli ürünler bu Salı ve Cuma BİM mağazalarında
BİM aktüel kataloğu yayında. Alışveriş tutkunları ve indirim avcılarına müjde! Birbirinden farklı mutfak eşyaları ve küçük ve aletleri mağazalarda! 26-29 Mart Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de birbirinden farklı seçenekler yer alıyor. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken mübarek Ramazan-ı Şerif'e özel birçok gıda malzemesinde indirim göze çarpıyor. BİM elektronik severleri de unutmadı. İşte, 26-29 Mart 2024 Salı-Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi