Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
10:48
BİM AKTÜEL KATALOGU SAYFA SAYFA | 5-9 Mart Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel indirimleri yayında
BİM aktüel kataloğu yayında. 5-9 Mart Salı ve Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için temizlik setlerinden, bardak takımlarına, ev tekstili ürünlerinden takım çantası alet edevatlarına, kozmetik ürünlerinde yüz serumları ve makyaj malzemelerine çeşit çeşit yer alırken elektronik tutkunları için kablosuz kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. İşte, 5-9 Mart 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi