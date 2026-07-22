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BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! 24 - 26 Temmuz 2026 BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!
Giriş Tarihi: 22.07.2026 18:42
BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! 24 - 26 Temmuz 2026 BİM aktüel ürünleri neler? Kaçırılmaz Fırsatlar!
BİM'in 24 - 26 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Bu hafta raflarda tek fiyat avantajıyla satışa sunulacak mutfak ve banyo ürünleri dikkat çekerken, birçok ev gereci de uygun fiyatlarla müşterilerle buluşacak. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler yeni kataloğu incelemeye başladı.