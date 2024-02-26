Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
11:48
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA 🛒 27 Şubat-1 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 27 Şubat-1 Mart Salı ve Cuma fırsatları tam 7 sayfa olarak alışveriş severlerle buluştu. Paylaşılan kataloglara göre bu hafta; atıştırmalıklar, kahvaltılıklar, televizyon, şık sunumluklar, tabak çeşitleri, blender set, çay makinesi, mini fırın, tekstil ürünleri ve oyuncak çeşitleri raflarda yerini alıyor. Özellikle dikey elektrikli süpürge, elektrikli bisiklet, Türk kahve makinesi, dijital tost makinesi gibi birçok pahalı ürün uygun fiyattan satışa çıkıyor. İşte, 27 Şubat-1 Mart 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi!