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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-8 MART: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:27

BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-8 MART: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 5-8 Mart 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Salı ve Cuma günleri satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Kataloğa göre Salı günü; temel gıda ve kahvaltılık ürünlerinin yanı sıra temizlik ve kişisel bakım ürünleri satışa çıkıyor. Cuma günü ise televizyon, kulaklık, powerbank, cep telefonu, çerezlik seti, çaydanlık, çay seti ve tekstil ürünleri raflarda yerini alıyor. Haftanın yıldız ürünleri arasında hırdavat ürünleri, otomatik temizlik seti, çelik termos dikkat çekiyor. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 5-8 Mart BİM aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-8 MART: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 5-8 Mart 2024 tarihleri için yayına verildi. Her hafta yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde bu Salı ve Cuma günü için fırsatlar belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; Salı günü BİM'de temel gıda ve kahvaltılık ürünleri ve kişisel bakım ürünleri satışa çıkarken Cuma günü ise televizyon, kulaklık, powerbank, cep telefonu, çelik termos, mutfak gereçleri ve tekstil ürünleri gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. Hırdavat ürünleri ve otomatik temizlik seti ise bu haftanın yıldızları arasında yerini aldı. Alışveriş severler şimdiden listelerini hazırlıyor. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 5-8 Mart 2024 BİM katalog aktüel indirimleri...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-8 MART: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-8 MART: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-8 MART: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-8 MART: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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