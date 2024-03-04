BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-8 MART: Salı ve Cuma indirimleri sayfa sayfa yayında! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 5-8 Mart 2024 tarihleri için yayına verildi. Her hafta yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde bu Salı ve Cuma günü için fırsatlar belli oldu. Yayınlanan kataloğa göre; Salı günü BİM'de temel gıda ve kahvaltılık ürünleri ve kişisel bakım ürünleri satışa çıkarken Cuma günü ise televizyon, kulaklık, powerbank, cep telefonu, çelik termos, mutfak gereçleri ve tekstil ürünleri gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. Hırdavat ürünleri ve otomatik temizlik seti ise bu haftanın yıldızları arasında yerini aldı. Alışveriş severler şimdiden listelerini hazırlıyor. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 5-8 Mart 2024 BİM katalog aktüel indirimleri...