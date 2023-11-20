Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 12:39

BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! Bim 21-24 Kasım hangi ürünler satışta? Dikey süpürge, cep telefonu, TV sehpası, derin dondurucu...

Bim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Mağaza her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünler ve indirimli ürünleri satışa sunuyor. Bu hafta satışa sunulacak birçok ürün vatandaşların dikkatini çekti. Bim aktüel ürünler kataloğuna göre bu Salı Comfort Family Soket Çorap 5'li (55 TL), Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü (134 TL), Eros Atlet (59 TL), Eros Boxer 2'li (109 TL), Eros Slip Kadın 3'lü (75 TL) raflarda yerini alacak. 24 Kasım cuma Bim'de satışa sunulacak diğer ürünler de duyuruldu. Peki, Bim 21-24 Kasım hangi ürünler satışta? İşte, Bim aktüel ürünler kataloğu...