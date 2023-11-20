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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! Bim 21-24 Kasım hangi ürünler satışta? Dikey süpürge, cep telefonu, TV sehpası, derin dondurucu...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 12:39

BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! Bim 21-24 Kasım hangi ürünler satışta? Dikey süpürge, cep telefonu, TV sehpası, derin dondurucu...

Bim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Mağaza her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünler ve indirimli ürünleri satışa sunuyor. Bu hafta satışa sunulacak birçok ürün vatandaşların dikkatini çekti. Bim aktüel ürünler kataloğuna göre bu Salı Comfort Family Soket Çorap 5'li (55 TL), Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü (134 TL), Eros Atlet (59 TL), Eros Boxer 2'li (109 TL), Eros Slip Kadın 3'lü (75 TL) raflarda yerini alacak. 24 Kasım cuma Bim'de satışa sunulacak diğer ürünler de duyuruldu. Peki, Bim 21-24 Kasım hangi ürünler satışta? İşte, Bim aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! Bim 21-24 Kasım hangi ürünler satışta? Dikey süpürge, cep telefonu, TV sehpası, derin dondurucu...

Bu salı Bim'de hangi ürünler var? 21 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yarın BİM'de birbirinden farklı ürünler, indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini alacak. Aktüel ürünler kataloğı şimdiden yoğun ilgi gördü. Peki, Bu salı Bim'de hangi ürünler satışa çıkacak? İşte, 21-24 Kasım Bim aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! Bim 21-24 Kasım hangi ürünler satışta? Dikey süpürge, cep telefonu, TV sehpası, derin dondurucu...

BİM 21 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER

Eros Atlet 59 TL

Eros Boxer 2'li 109 TL

Eros Slip Kadın 3'lü 75 TL

Comfort Family Soket Çorap 5'li 55 TL

Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 134 TL

Queen Kağıt Havlu 12'li 105 TL

Golden Rose Smokey Lashes Prestige Maskara 69,50 TL

Naturalove Titreşimli Yüz Masaj Aleti 145 TL

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BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! Bim 21-24 Kasım hangi ürünler satışta? Dikey süpürge, cep telefonu, TV sehpası, derin dondurucu...

BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ

Bingo Toz Deterjan 8 KG 195 TL

Domestos Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı 5 L 124 TL

Bingo Soft Yumuşatıcı 5 L 89,75 TL

Cif Lavabo Fayans Temizleyici Krem 2x750 ml 69,50 TL

Yumoş Şakayık Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 79,50 TL

Agu Baby Bebek Bezi Çeşitleri 195 TL

Kotex Hijyenik Ped Gece 22'li 65 TL

Asperox Yüzey Temizleyici 59,50 TL

BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! Bim 21-24 Kasım hangi ürünler satışta? Dikey süpürge, cep telefonu, TV sehpası, derin dondurucu...

24 KASIM 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU BELLİ OLDU!

Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 3.299,00 TL

Fakir Toz torbasız Süpürge 3.299,00 TL

Keysmart 4 çekmeceli Derin Dondurucu 5.999,00 TL

Casper VIA M30 Plus cep Telefonu 4.599,00 TL

Polosmart Tws Kulaklık Fs71 219,00 TL

Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinası 199,00 TL

Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 179,00 TL

TV Sehpaso 699,00 TL

Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 199,00 TL

BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! Bim 21-24 Kasım hangi ürünler satışta? Dikey süpürge, cep telefonu, TV sehpası, derin dondurucu...

Tefal Krep Tavası 419 TL

Tefal Manuel Rondo 399 TL

Servis Ürünleri 15 TL

Kaşıklı Baharatlık 22,50 TL

Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 27,50 TL

Benante Leopar Desenli Standlı Kupa Seti 4'lü 329 TL

Paşabahçe Live Beautiful Gala Ayaklı Çay Bardağı 89 TL

Glass in love Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 99 TL

Glass in love Meşrubat Bardağı 6'lı 139 TL

Glass in love Su Bardağı 6'lı 129 TL

Mutfak Gereçleri 32,50 TL

Mutfak Ürünleri 23,50 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 375 cc 36,50 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 400 cc 38,50 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 720 cc 46,50 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 67,50 TL

Temizlik Seti 99 TL

Mandal Çeşitleri 20'li 18,50 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 19,50 TL

Döner Raf 2'li 159 TL

Quick Dicer Çok Amaçlı Mutfak Makası 49,50 TL

Turşuluk 1500 ml 39,50 TL

Zeytinlik 2500 ml 47,50 TL

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