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BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 24 - 26 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Mutfak ürünleri...
Giriş Tarihi: 23.07.2026 01:01
BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 24 - 26 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Mutfak ürünleri...
BİM'in 24 - 26 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Bu hafta raflarda tek fiyat avantajıyla satışa sunulacak mutfak ve banyo ürünleri dikkat çekerken, birçok ev gereci de uygun fiyatlarla müşterilerle buluşacak. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler yeni kataloğu incelemeye başladı.