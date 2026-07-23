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Giriş Tarihi: 23.07.2026 01:01

BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 24 - 26 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Mutfak ürünleri...

BİM'in 24 - 26 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Bu hafta raflarda tek fiyat avantajıyla satışa sunulacak mutfak ve banyo ürünleri dikkat çekerken, birçok ev gereci de uygun fiyatlarla müşterilerle buluşacak. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler yeni kataloğu incelemeye başladı.

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BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 24 - 26 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Mutfak ürünleri...

24 - 26 Temmuz 2026 tarihli BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri yer alırken, birçok farklı kategoride avantajlı fırsatlar da tüketicileri bekliyor.

BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 24 - 26 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Mutfak ürünleri...

24 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti - 799 TL
  • Kot Pantolon Erkek M/L - 699 TL
  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 100x200+30 cm - 389 TL
  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 160x200+30 cm - 499 TL
  • Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 100x200+30 cm - 259 TL
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BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 24 - 26 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Mutfak ürünleri...
  • Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri 350 cc - 35 TL
  • Rain Büyük Kase 1460 cc - 199 TL
  • Rain Çukur Tabak 20,6 cm 2'li - 179 TL
  • Viola Su Bardağı 340 cc 3'lü - 179 TL
  • Viola Meşrubat Bardağı 430 cc 3'lü - 199 TL
BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 24 - 26 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Mutfak ürünleri...

TEK FİYAT MUTFAK VE BANYO ÜRÜNLERİ

  • Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri - 35 TL
  • Ahşap Görünümlü Kirli Sepeti 55 L - 379 TL
  • Delikli Çamaşır Selesi 38 L - 169 TL
  • Hazneli Sıvı Sabunluk - 139 TL
  • Kova-Fırça Seti - 479 TL
BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 24 - 26 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Mutfak ürünleri...

26 TEMMUZ 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Çelik Termos 3 L - 1.150 TL
  • Pipetli Termos Işıklı 900 ml - 899 TL
  • Rampalı Yarış Seti 6 Katlı - 259 TL
  • Aşçılı Mutfak Seti - 449 TL
BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 24 - 26 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Mutfak ürünleri...
  • Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 10.950 TL
  • Siyah Turbo Cam Ankastre Set - 10.550 TL
  • Klima - 31.500 TL
BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 24 - 26 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Büyük Fırsatlar: Mutfak ürünleri...
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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