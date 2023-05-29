Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 29 Mayıs 2023 ATV yayın akışı

Giriş Tarihi: 29.05.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 15:03

Her Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay, Tuğçe Açıkgöz gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü ATV yayın akışı Pazartesi listesinde yer almadı. Bu noktada dizinin hayranları Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı sorularına yanıt aramaya başladı. Sorular, 29 Mayıs 2023 ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler…