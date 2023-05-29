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Haberler Fotohaber Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 29 Mayıs 2023 ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 29.05.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 15:03

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 29 Mayıs 2023 ATV yayın akışı

Her Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay, Tuğçe Açıkgöz gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü ATV yayın akışı Pazartesi listesinde yer almadı. Bu noktada dizinin hayranları Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı sorularına yanıt aramaya başladı. Sorular, 29 Mayıs 2023 ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler…

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 29 Mayıs 2023 ATV yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu soruları yanıt aramaya başladı. Seray Kaya, Berk Oktay, Tuğçe Açıkgöz, Esra Dermancıoğlu, Şeyma Korkmaz gibi isimleri bir araya getiren dizi 29 Mayıs 2023 ATV yayın akışı Pazartesi listesinde yer almadı. Bu noktada Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla beğenilen dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm tarihi için gözlerini kanal ve yapımdan gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte, 29 Mayıs 2023 ATV yayın akışı ve tüm detaylar…

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 29 Mayıs 2023 ATV yayın akışı

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Pazartesi günü ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

29 Mayıs 2023 ATV yayın akışı listesine göre Bir Küçük Gün Işığı bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

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Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 29 Mayıs 2023 ATV yayın akışı

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Akışa göre saat 20.00'de Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi ekranlara gelecek.

Bu nedenle Bir Küçük Gün Işığı dizisinin bu hafta yayınlanması gereken 36. bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin 36. Bölümünün önümüzdeki hafta Pazartesi yayınlanması bekleniyor.

DİZİNİN DİĞER BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 29 Mayıs 2023 ATV yayın akışı

29 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ

00.00 Ben Bu Cihana Sığmazam

Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? 29 Mayıs 2023 ATV yayın akışı

34. BÖLÜM ÖZETİ

"Herkesin Hikayesi Gizli Bir Yara"

Fırat, Sude'nin Elif'e gitmesine sinir olur. Sude'nin konaktan gitmesini ister ama Sude bu sırada fenalaşır.

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