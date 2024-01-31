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Haberler Fotohaber Bir Sevdadır dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1'in yeni dizisi Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu ile GÜNDEMDE!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 13:55

Bir Sevdadır dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1'in yeni dizisi Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu ile GÜNDEMDE!

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Bir sevdadır dizisi ilk bölümüyle, 31 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00'da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtım fragmanının ardından ilgi çeken konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine toplayan dizinin gerçek hayat hikayesinden uyarlama olup olmadığı merak konusu. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın'ın oturduğu dizi için heyecanlı bekleyiş bu akşam son buluyor. Peki, Bir Sevdadır dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Bir Sevdadır dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu ile GÜNDEMDE!

"Hayat futbola benzer, ikisinde de kazanmanın yolu aynı; hedefini belirle, durmadan ilerle, engel çıkarsa çalım at, koş ve vur." sloganıyla hikayesini futbol felsefesiyle öne çıkaran dizi, ünlü futbolcu Yasin ile kaderine meydan okuyan Yeşil'in hikayesini anlatıyor. İlgi çekici konusu ile gündeme gelen dizinin gerçek hayat hikayesi mi yoksa uyarlama mı olduğu merak ediliyor. Peki, Bir Sevdadır dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Bir Sevdadır dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu ile GÜNDEMDE!

BİR SEVDADIR KONUSU

Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır...

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Bir Sevdadır dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu ile GÜNDEMDE!

BİR SEVDADIR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in üstlendiği dizinin kadrosunda Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Doğukan Polat gibi başarılı isimler yer alıyor.

Bir Sevdadır dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu ile GÜNDEMDE!

BİR SEVDADIR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Sevdadır dizisi Kapadokya'da çekiliyor. Ayrıca dizinin bazı sahnelerinin İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde de çekildiği iddiası bulunuyor.

Bir Sevdadır dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu ile GÜNDEMDE!

BİR SEVDADIR DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi, Bir Sevdadır uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi merak ediliyor. Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında henüz resmi bir bildi yer almıyor: Bu nedenle dizi gerçek hayat hikayesi mi yoksa uyarlamam ı bilinmiyor.

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