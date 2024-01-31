Bir Sevdadır dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu ile GÜNDEMDE!

"Hayat futbola benzer, ikisinde de kazanmanın yolu aynı; hedefini belirle, durmadan ilerle, engel çıkarsa çalım at, koş ve vur." sloganıyla hikayesini futbol felsefesiyle öne çıkaran dizi, ünlü futbolcu Yasin ile kaderine meydan okuyan Yeşil'in hikayesini anlatıyor. İlgi çekici konusu ile gündeme gelen dizinin gerçek hayat hikayesi mi yoksa uyarlama mı olduğu merak ediliyor. Peki, Bir Sevdadır dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?