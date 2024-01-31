Bir Sevdadır dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu ile GÜNDEMDE!

Giriş Tarihi: 31.01.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
13:55
TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Bir sevdadır dizisi ilk bölümüyle, 31 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00'da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtım fragmanının ardından ilgi çeken konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine toplayan dizinin gerçek hayat hikayesinden uyarlama olup olmadığı merak konusu. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın'ın oturduğu dizi için heyecanlı bekleyiş bu akşam son buluyor. Peki, Bir Sevdadır dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?