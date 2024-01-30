Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Bir Sevdadır oyuncuları kimler, konusu nedir?

BİR SEVDADIR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir Sevdadır dizisinde Feyyaz Şerifoğlu milli futbolcu Yasin rolüne, Sude Zülal Güler ise töre kurbanı Yeşil karakterine hayat veriyor.

"Hayat futbola benzer" sloganıyla yola çıkan dizide ünlü futbolcu Yasin ile bambaşka bir hayattan gelen Yeşil'in kaderlerinin kesişme hikâyesi etkileyici bir dille ele alınıyor.

Dizinin konusu ise şöyle; Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır...