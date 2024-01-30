Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Bir Sevdadır oyuncuları kimler, konusu nedir?

Giriş Tarihi: 30.01.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
13:33
TRT 1 yeni dizisi Bir Sevdadır oyuncuları, konusu, karakterleri ve çekim yerleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Yönetmen koltuğunda Günay Günaydın'ın oturduğu yapım, 31 Ocak tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkacak olan Bozdağ Film imzalı dizinin başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler yer alıyor. Yasin ile Yeşil'in hikayesi üzerinden etkili bir drama sunacak olan dizinin 1. Bölümü için bekleyiş sona eriyor. Peki; Bir Sevdadır konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar.