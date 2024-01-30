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Haberler Fotohaber Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Bir Sevdadır oyuncuları kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 13:33

Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Bir Sevdadır oyuncuları kimler, konusu nedir?

TRT 1 yeni dizisi Bir Sevdadır oyuncuları, konusu, karakterleri ve çekim yerleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Yönetmen koltuğunda Günay Günaydın'ın oturduğu yapım, 31 Ocak tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkacak olan Bozdağ Film imzalı dizinin başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler yer alıyor. Yasin ile Yeşil'in hikayesi üzerinden etkili bir drama sunacak olan dizinin 1. Bölümü için bekleyiş sona eriyor. Peki; Bir Sevdadır konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar.

Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Bir Sevdadır oyuncuları kimler, konusu nedir?

"Hayat futbola benzer" sloganıyla yola çıkan Bir Sevdadır dizisi yayın hayatına başlıyor. 31 Ocak Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Sinem Uslu, Sinan Tuzcu gibi isimler yer alıyor. Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu dizi severler tarafından araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yapımda Yeşil ve Yasin'in hikayesi anlatılacak. Peki, Bir Sevdadır oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte dizi hikayesi ve karakterleri hakkında detaylar.

Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Bir Sevdadır oyuncuları kimler, konusu nedir?

BİR SEVDADIR DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldığı Bozdağ Film imzalı Bir Sevdadır dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Günay Günaydın'ın oturduğu Bir Sevdadır dizisi, 31 Ocak Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

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Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Bir Sevdadır oyuncuları kimler, konusu nedir?

BİR SEVDADIR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir Sevdadır dizisinde Feyyaz Şerifoğlu milli futbolcu Yasin rolüne, Sude Zülal Güler ise töre kurbanı Yeşil karakterine hayat veriyor.

"Hayat futbola benzer" sloganıyla yola çıkan dizide ünlü futbolcu Yasin ile bambaşka bir hayattan gelen Yeşil'in kaderlerinin kesişme hikâyesi etkileyici bir dille ele alınıyor.

Dizinin konusu ise şöyle; Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır...

Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Bir Sevdadır oyuncuları kimler, konusu nedir?

BİR SEVDADIR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in üstlendiği dizinin kadrosunda Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Doğukan Polat gibi başarılı isimler yer alıyor.

Bir Sevdadır konusu ve oyuncu kadrosu: TRT 1 yeni dizisi başlıyor! Bir Sevdadır oyuncuları kimler, konusu nedir?

Feyyaz Şerifoğlu - Yasin Bıçakçı

Sude Zülal Güler - Yeşil Dağlıca

Ekin Mert Daymaz - Tufan Dağlıca

Sinem Uslu - Gülender Bıçakçı

Sinan Tuzcu - İshak Ali Bıçakçı

Seray Gözler - Boncuk Nine

Hakan Karsak - Engin Albayrak

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