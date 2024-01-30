BİR SEVDADIR NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır hangi il ve ilçede çekiliyor?

Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
14:03
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır 31 Ocak Çarşamba akşamı yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Günay Günaydın'ın oturduğu dizinin başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler paylaşıyor. Bozdağ Film imzalı yapım, yayınlanan fragmanları dikkatleri üzerine çekti. Yasin ile Yeşil'in hikayesi üzerinden etkili bir drama sunacak olan dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bir Sevdadır nerede çekiliyor? Bir Sevdadır çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? İşte detaylar.