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Haberler Fotohaber BİR SEVDADIR NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır hangi il ve ilçede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 14:03

BİR SEVDADIR NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır hangi il ve ilçede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır 31 Ocak Çarşamba akşamı yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Günay Günaydın'ın oturduğu dizinin başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler paylaşıyor. Bozdağ Film imzalı yapım, yayınlanan fragmanları dikkatleri üzerine çekti. Yasin ile Yeşil'in hikayesi üzerinden etkili bir drama sunacak olan dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bir Sevdadır nerede çekiliyor? Bir Sevdadır çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? İşte detaylar.

BİR SEVDADIR NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır hangi il ve ilçede çekiliyor?

TRT 1'in yeni dizisi Bir Sevdadır ekran yolculuğuna başlıyor. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldığı dizi, Yeşil ve Yasin'in hikayesini ele alıyor. Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu, Doğukan Polat gibi isimleri buluşturan yapım, yayınlanan fragmanlarıyla adından söz ettirdi. Bu noktada yeni yapımın konusu, oyuncu kadrosu yanı sıra çekim yerleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, TRT 1'in yeni dizisi Bir Sevdadır nerede çekiliyor? İşte konusu, oyuncuları ve çekim yerleri...

BİR SEVDADIR NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır hangi il ve ilçede çekiliyor?

BİR SEVDADIR DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldığı Bozdağ Film imzalı Bir Sevdadır dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Günay Günaydın'ın oturduğu Bir Sevdadır dizisi, 31 Ocak Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

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BİR SEVDADIR NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır hangi il ve ilçede çekiliyor?

BİR SEVDADIR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir Sevdadır dizisinde Feyyaz Şerifoğlu milli futbolcu Yasin rolüne, Sude Zülal Güler ise töre kurbanı Yeşil karakterine hayat veriyor.

"Hayat futbola benzer" sloganıyla yola çıkan dizide ünlü futbolcu Yasin ile bambaşka bir hayattan gelen Yeşil'in kaderlerinin kesişme hikâyesi etkileyici bir dille ele alınıyor.

Dizinin konusu ise şöyle; Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır...

BİR SEVDADIR NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır hangi il ve ilçede çekiliyor?

BİR SEVDADIR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in üstlendiği dizinin kadrosunda Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Doğukan Polat gibi başarılı isimler yer alıyor.

BİR SEVDADIR NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır hangi il ve ilçede çekiliyor?

BİR SEVDADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ İL, İLÇE VE MAHALLEDE?

Bir Sevdadır dizisinin çekimlerine Kapadokya'da başlanmıştır. Ancak çekimler sadece Kapadokya ile sınırlı kalmayacak.

Bir Sevdadır dizisinin bir kısmının Kayseri'ye bağlı Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde gerçekleştirileceği belirtiliyor. Ayrıca dizinin bazı sahnelerinin İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilmesi de söz konusu olabilir.

Dizi başladığında, çekim yerlerine dair daha detaylı bilgiler paylaşılacaktır.

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