BİR SEVDADIR NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır hangi il ve ilçede çekiliyor?

BİR SEVDADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ İL, İLÇE VE MAHALLEDE?

Bir Sevdadır dizisinin çekimlerine Kapadokya'da başlanmıştır. Ancak çekimler sadece Kapadokya ile sınırlı kalmayacak.

Bir Sevdadır dizisinin bir kısmının Kayseri'ye bağlı Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde gerçekleştirileceği belirtiliyor. Ayrıca dizinin bazı sahnelerinin İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilmesi de söz konusu olabilir.

Dizi başladığında, çekim yerlerine dair daha detaylı bilgiler paylaşılacaktır.