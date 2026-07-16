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Haberler Fotohaber Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile BOÜN 2-4 Yıllık Bölümler
Giriş Tarihi: 16.07.2026 22:13 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 22:15

Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile BOÜN 2-4 Yıllık Bölümler

YKS sonuçlarının ardından gözler Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026 verilerine çevriliyor. YÖK Atlas üzerinden BOÜN lisans bölümlerinin güncel durumu sorgulanıyor. Geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce aday rehberde, hayalindeki bölümlerin son verilerini araştırıyor.

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Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile BOÜN 2-4 Yıllık Bölümler

Türkiye'nin en prestijli yükseköğretim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi, tercih döneminde aday öğrencilerin ilk hedefleri arasında yer alıyor. 2026 yılı YKS tercih sürecinde en doğru stratejiyi kurmak için geçmiş yıl verileri, kontenjan limitleri ve en son yerleşen adayların başarı grafikleri büyük önem taşıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile BOÜN 2-4 Yıllık Bölümler

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile BOÜN 2-4 Yıllık Bölümler

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

4 Yıllık Bölümler (Lisans):

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
105
100
90		 82
108
103
93		 533,05003
539,31607
544,50335
547,16431		 1.448
1.008
775
315
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
90
90
90		 77
93
93
93		 529,60314
532,61394
539,18464
539,42958		 1.993
1.858
1.669
1.143
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
80		 52
77
72
82		 529,34885
531,37897
538,64829
537,73026		 2.050
2.053
1.784
1.448
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
75
70
80		 67
77
72
82		 521,95467
522,38730
531,70153
531,64691		 3.596
3.771
3.584
2.695
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
70		 52
52
62
72		 507,93798
512,07766
524,41264
520,44865		 7.818
6.399
6.071
6.490
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
65		 52
62
64
67		 497,01412
504,05937
519,13568
518,07311		 12.452
9.025
8.302
7.549
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
75
80		 52
62
77
82		 487,91835
486,31096
503,06935
497,49786		 17.323
16.487
16.779
19.174
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
65		 52
62
63
67		 485,4854
495,76124
511,48713
515,21916		 18.856
12.201
11.955
8.856
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
65
75		 41
52
69
77		 483,76894
495,49778
515,10594
513,93051		 19.937
12.286
10.158
9.476
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
50
55
65		 47
52
59
67		 473,78864
475,65157
498,54301
495,23499		 26.634
22.037
19.547
20.624
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 451,78735
450,36570
472,10209
480,56037		 44.514
38.298
38.835
31.327
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
25
25
30		 21
26
26
31		 438,00614
426,75738
465,33575
453,13032		 57.396
57.114
44.566
53.839
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
45
40
50		 21
47
41
52		 422,30005
403,26389
449,77854
456,51754		 73.504
79.211
58.409
50.928
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 413,83282
399,11192
443,33577
443,46438		 82.932
83.597
64.321
62.392
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 411,24888
396,24746
443,90118
447,41802		 85.761
86.560
63.806
58.869
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
35
30
40		 21
36
31
41		 401,13072
371,86517
425,72068
422,65059		 97.610
115.537
81.588
82.159
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
 2
1
1
 326,15719
356,43161
366,05752
 227.490
137.618
159.265
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1

 2
1

 323,70651
349,82060

 234.127
148.422
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2


 2


 282,78842


 381.194
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1

1
 Dolmadı
Dolmadı
341,49460
 Dolmadı
Dolmadı
206.566
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1

 Dolmadı
339,80821

 Dolmadı
166.097
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tarih
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
30
70
70		 52
31
74
72		 465,24011
501,11519
477,18736
476,00044		 340
259
561
812
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
30
60
70		 41
31
64
72		 449,06221
486,56232
463,53140
465,86069		 768
552
1.054
1.279
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
50		 31
41
41
52		 436,31743
469,25583
454,39415
455,01469		 1.395
1.341
1.656
2.080
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tarih
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 2


 2


 373,07128


 25.218
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
95
90
100		 82
98
96
103		 495,76069
499,55354
515,01861
514,17864		 578
609
541
509
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
100		 93
93
96
103		 494,64952
502,36817
514,53584
510,51486		 598
529
557
662
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
55
 52
62
59
 488,77394
492,59774
507,52277
 788
845
795
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
55
50
 31
57
54
 485,01517
484,7241
499,91045
 945
1.169
1.123
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
70		 62
62
62
72		 474,75723
483,20477
496,68948
491,72665		 1.367
1.240
1.284
1.741
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
90
85
90		 82
93
91
93		 474,16777
480,89713
498,79631
500,78134		 1.397
1.362
1.180
1.128
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
80		 41
72
74
82		 467,1586
473,37888
494,29375
497,76488		 1.832
1.779
1.406
1.316
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
60
55
 31
62
59
 463,70222
464,11191
480,00288
 2.096
2.450
2.374
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
55
55		 31
41
59
57		 455,45121
461,04409
473,04903
483,57340		 2.836
2.706
3.042
2.456
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
70		 31
52
62
72		 441,03177
443,49334
454,97589
452,67976		 4.889
5.873
5.430
7.914
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
45
55		 36
36
49
57		 436,55453
435,10008
457,47473
451,45776		 5.949
8.743
4.993
8.229
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Psikoloji
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 359,23274


 101.113
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çeviribilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
65		 41
67
64
67		 496,55454
502,49169
508,65150
509,66723		 1.220
1.691
1.874
1.507
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
65		 41
62
64
67		 489,63218
493,95966
497,09830
499,63599		 1.636
2.380
2.943
2.364
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Dilbilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
55
50
55		 41
57
54
57		 489,5198
490,75839
495,28200
497,93825		 1.646
2.617
3.112
2.513
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
55
70
80		 41
57
72
82		 484,34265
485,69547
488,14090
491,66148		 2.042
3.123
3.939
3.142
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çeviribilimi
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
1		 1
1
2
1		 398,91031
449,01398
460,91297
468,25478		 22.049
8.877
8.346
6.113
Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile BOÜN 2-4 Yıllık Bölümler

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız

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Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile BOÜN 2-4 Yıllık Bölümler
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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