Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile BOÜN 2-4 Yıllık Bölümler

4 Yıllık Bölümler (Lisans):
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
105
100
90
|82
108
103
93
|533,05003
539,31607
544,50335
547,16431
|1.448
1.008
775
315
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
90
90
90
|77
93
93
93
|529,60314
532,61394
539,18464
539,42958
|1.993
1.858
1.669
1.143
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
80
|52
77
72
82
|529,34885
531,37897
538,64829
537,73026
|2.050
2.053
1.784
1.448
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
75
70
80
|67
77
72
82
|521,95467
522,38730
531,70153
531,64691
|3.596
3.771
3.584
2.695
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
70
|52
52
62
72
|507,93798
512,07766
524,41264
520,44865
|7.818
6.399
6.071
6.490
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
65
|52
62
64
67
|497,01412
504,05937
519,13568
518,07311
|12.452
9.025
8.302
7.549
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
75
80
|52
62
77
82
|487,91835
486,31096
503,06935
497,49786
|17.323
16.487
16.779
19.174
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
65
|52
62
63
67
|485,4854
495,76124
511,48713
515,21916
|18.856
12.201
11.955
8.856
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
65
75
|41
52
69
77
|483,76894
495,49778
515,10594
513,93051
|19.937
12.286
10.158
9.476
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
50
55
65
|47
52
59
67
|473,78864
475,65157
498,54301
495,23499
|26.634
22.037
19.547
20.624
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|451,78735
450,36570
472,10209
480,56037
|44.514
38.298
38.835
31.327
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
25
25
30
|21
26
26
31
|438,00614
426,75738
465,33575
453,13032
|57.396
57.114
44.566
53.839
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
45
40
50
|21
47
41
52
|422,30005
403,26389
449,77854
456,51754
|73.504
79.211
58.409
50.928
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|413,83282
399,11192
443,33577
443,46438
|82.932
83.597
64.321
62.392
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|411,24888
396,24746
443,90118
447,41802
|85.761
86.560
63.806
58.869
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
35
30
40
|21
36
31
41
|401,13072
371,86517
425,72068
422,65059
|97.610
115.537
81.588
82.159
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
—
|2
1
1
—
|326,15719
356,43161
366,05752
—
|227.490
137.618
159.265
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
—
—
|2
1
—
—
|323,70651
349,82060
—
—
|234.127
148.422
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|2
—
—
—
|282,78842
—
—
—
|381.194
…
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|—
—
1
—
|Dolmadı
Dolmadı
341,49460
—
|Dolmadı
Dolmadı
206.566
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
339,80821
—
—
|Dolmadı
166.097
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tarih
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
30
70
70
|52
31
74
72
|465,24011
501,11519
477,18736
476,00044
|340
259
561
812
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
30
60
70
|41
31
64
72
|449,06221
486,56232
463,53140
465,86069
|768
552
1.054
1.279
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
50
|31
41
41
52
|436,31743
469,25583
454,39415
455,01469
|1.395
1.341
1.656
2.080
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tarih
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|2
—
—
—
|373,07128
—
—
—
|25.218
…
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
95
90
100
|82
98
96
103
|495,76069
499,55354
515,01861
514,17864
|578
609
541
509
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
100
|93
93
96
103
|494,64952
502,36817
514,53584
510,51486
|598
529
557
662
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
55
—
|52
62
59
—
|488,77394
492,59774
507,52277
—
|788
845
795
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
55
50
—
|31
57
54
—
|485,01517
484,7241
499,91045
—
|945
1.169
1.123
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
70
|62
62
62
72
|474,75723
483,20477
496,68948
491,72665
|1.367
1.240
1.284
1.741
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
90
85
90
|82
93
91
93
|474,16777
480,89713
498,79631
500,78134
|1.397
1.362
1.180
1.128
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
80
|41
72
74
82
|467,1586
473,37888
494,29375
497,76488
|1.832
1.779
1.406
1.316
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
60
55
—
|31
62
59
—
|463,70222
464,11191
480,00288
—
|2.096
2.450
2.374
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
55
55
|31
41
59
57
|455,45121
461,04409
473,04903
483,57340
|2.836
2.706
3.042
2.456
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
70
|31
52
62
72
|441,03177
443,49334
454,97589
452,67976
|4.889
5.873
5.430
7.914
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
45
55
|36
36
49
57
|436,55453
435,10008
457,47473
451,45776
|5.949
8.743
4.993
8.229
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Psikoloji
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|359,23274
—
—
—
|101.113
…
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çeviribilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
65
|41
67
64
67
|496,55454
502,49169
508,65150
509,66723
|1.220
1.691
1.874
1.507
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
65
|41
62
64
67
|489,63218
493,95966
497,09830
499,63599
|1.636
2.380
2.943
2.364
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Dilbilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
55
50
55
|41
57
54
57
|489,5198
490,75839
495,28200
497,93825
|1.646
2.617
3.112
2.513
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
55
70
80
|41
57
72
82
|484,34265
485,69547
488,14090
491,66148
|2.042
3.123
3.939
3.142
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çeviribilimi
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
1
|1
1
2
1
|398,91031
449,01398
460,91297
468,25478
|22.049
8.877
8.346
6.113