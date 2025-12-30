Haberler
Bolu'da yarın okullar tatil mi olacak? 31 Aralık Çarşamba Bolu kar tatili için Valilik kararı geldi!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 23:10
Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Salı günü eğitime 1 gün ara verilmesinin ardından gözler, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için yapılacak kar tatili açıklamalarına çevrildi. Peki, Yarın Bolu'da okullar tatil mi? 31 Aralık 2025 Bolu'da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?