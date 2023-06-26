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Haberler Fotohaber Borsa bugün açık mı? Kurban Bayramı ve 26-27 Haziran 2023 borsa İstanbul açık mı, işlem görüyor mu? BIST işlem saatleri
Giriş Tarihi: 26.06.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 08:41

Borsa bugün açık mı? Kurban Bayramı ve 26-27 Haziran 2023 borsa İstanbul açık mı, işlem görüyor mu? BIST işlem saatleri

Borsa bugün açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Kurban Bayramı öncesindeki Pazartesinin idari izin olduğu açıklanmıştı. BIST Borsa İstanbul çalışma saatleri bu kapsamda etkilenecek mi merak ediliyor. Piyasaları takip edenler 26 Haziran borsa açık mı, tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Bayram ve bayram arefesi öncesinde araştırmalar hız kazandı. 26-27 Haziran 2023 Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar açık soruları gündemde. İşlemleri olan kişiler geçtiğimiz resmi tatil dönemlerine göz atıyor. Peki, borsa açık mı, yarım gün mü? İşte, cevaplar…

Borsa bugün açık mı? Kurban Bayramı ve 26-27 Haziran 2023 borsa İstanbul açık mı, işlem görüyor mu? BIST işlem saatleri

Borsa bugün açık mı son dakika araştırılıyor. Kurban Bayramı öncesinde 26-27 Haziran tarihleri araştırılıyor. İdari izinden Borsa İstanbul (BIST) etkilenecek mi araştırılıyor. Yatırımcılar araştırmalara başladı. Bugün borsa açık mı kapalı mı, yarım gün mü soruları gündemdeki yerini aldı. Borsa İstanbul çalışma saatleri resmi sitesinde araştırılıyor. Peki, 26 Haziran 2023 Pazartesi borsa açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? İşte, detaylar…

Borsa bugün açık mı? Kurban Bayramı ve 26-27 Haziran 2023 borsa İstanbul açık mı, işlem görüyor mu? BIST işlem saatleri

BORSA İSTANBUL AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için çarşamba, perşembe ve cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

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Borsa bugün açık mı? Kurban Bayramı ve 26-27 Haziran 2023 borsa İstanbul açık mı, işlem görüyor mu? BIST işlem saatleri

İdari izin sadece memurları kapsarken özel sektör yarın mesai yapacak. Bu nedenle yarın (26 Haziran) borsa açık olacak.

Borsa bugün açık mı? Kurban Bayramı ve 26-27 Haziran 2023 borsa İstanbul açık mı, işlem görüyor mu? BIST işlem saatleri

Borsa İstanbul çalışma saatleri sabah 09.40 akşam 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırımcılar, yatırım işlemlerini gerçekleştirebilir

Borsa bugün açık mı? Kurban Bayramı ve 26-27 Haziran 2023 borsa İstanbul açık mı, işlem görüyor mu? BIST işlem saatleri

BAYRAMDA BORSA ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 4 gün boyunca birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Buna göre, bayram günlerinde Borsa İstanbul da hizmet vermeyecek. Borsada işlem yapılamayacak.

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