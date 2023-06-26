Giriş Tarihi: 26.06.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 08:41

Borsa bugün açık mı? Kurban Bayramı ve 26-27 Haziran 2023 borsa İstanbul açık mı, işlem görüyor mu? BIST işlem saatleri

Borsa bugün açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Kurban Bayramı öncesindeki Pazartesinin idari izin olduğu açıklanmıştı. BIST Borsa İstanbul çalışma saatleri bu kapsamda etkilenecek mi merak ediliyor. Piyasaları takip edenler 26 Haziran borsa açık mı, tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Bayram ve bayram arefesi öncesinde araştırmalar hız kazandı. 26-27 Haziran 2023 Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar açık soruları gündemde. İşlemleri olan kişiler geçtiğimiz resmi tatil dönemlerine göz atıyor. Peki, borsa açık mı, yarım gün mü? İşte, cevaplar…